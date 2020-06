Plenković o DORH-u: To je već standardni sport. Kako oni tako lakonski znaju da od njih ne cure informacije?!

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković kazao je za Hrvatski radio da su nositelji lista HDZ-a istaknuti ljudi. Očekuje da će HDZ osvojiti 61 mjesto u Saboru, a svjestan je da će do većine u Saboru od 76 mjesta morati pregovarati. Progovorio je i o aferi Vjetroelektrana i curenju transkripata u medije

Na pitanje o aferi Vjetroelektrane i koliko to može naškoditi HDZ-u ali i na pitanje o curenju informacija, odgovara: Svako ponašanje koje ima aluzije, a kamoli dokazane radnje koruptivnog karaktera, bit će sankcionirani. I pravosudno, a donijeli smo političku odluku. I stranačka tijela povući će sankcije. Mi radimo 24 sata, a sa strane netko zastupa interese koji nisu državni. Nije u mom habitusu da razumijem zašto se netko u to upušta. Ako mjere koje postoje ne znam koliko dugo, puknu i netko javi onome koji je pod mjerama da ga se prati, to nije dobro. To je mogao reći netko tko je involviran. Kako DORH tako lakonski zna da to nije do njih. Nije ovo prvi slučaj u ovom mandatu. Imali ste slučaj gdje netko fabricira korespodenciju mene i potpredsjednice Vlade. Gdje su ti ljudi. To je nenormalno da se tako nešto događa. Te službe moraju utvrditi kako je to moguće. To je već standardni sport ovdje', smatra Plenković.