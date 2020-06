Plenković poručio da će se provjeriti ministra Ćorića u kontekstu afere Josipe Rimac pa dodao: Ne vidim ništa sporno u njegovoj odluci

Premijer Andrej Plenković posjetio je u utorak proizvođača kabela, tvrtku Elka, gdje je u rad pustio novu proizvodnu liniju, vrijednu 15 milijuna kuna. Nakon toga je odgovarao na pitanja novinara o aktualnoj političkoj situaciji uoči službenog početka kampanje za predstojeće parlamentarne izbore.

Na spomen postupaka protiv bivšeg ministra uprave, Lovre Kuščevića, Plenković je podsjetio da su se i procesi vodili zbog događaja deset godina prije njegova ulaska u Vladu, kad je bio načelnik Općine Nerežišća. "To je nešto što nije imalo veze s ovom Vladom i to je bit", rekao je Plenković. Upitan je li moralno u redu da Josipa Rimac ima pravo na naknadu plaće po principu 6+6, Plenković je rekao da je to trenutno takav zakonski okvir. "Mislim da je to krajnje neobična situacija. Ne imenujete ljude na dužnosti da bi se bavili poslovima koji su nevezani za njihove nadležnosti, a ovo je očito bilo apsolutno s one strane zakona", rekao je Plenković, dodavši da će se vidjeti hoće li Rimac tražiti aktivaciju toga prava.

"Što ja sad tu mogu? Takvi su propisi. To postoji zbog toga da ne odete iz ministarstva X u firmu Y kojoj bi na neki način moglo pogodovati to što ste radili u ministarstvu. To se zove tzv. cooling off period. Ovo je neka druga vrsta cooling offa", rekao je Plenković. Komentirajući činjenicu da su muškarci nositelji svih HDZ-ovih lista, izuzev one u dijaspori, Plenković je rekao da se radi o političkim porukama te da su svi oni koji su na listama pozicionirani i u stranci, od njega kao predsjednika stranke, do drugih visokopozicioniranih u stranci i u Vladi. "Na našim listama će biti žena", poručio je Plenković.