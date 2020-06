Plenković o Milanoviću: 'Bilo bi mu bolje da poštuje Dan državnosti'

Premijer Andrej Plenković uoči sjednice Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije osvrnuo se na komentar Zorana Milanovića da su jučerašnje premijerove izjave da 'za sve treba imati iste aršine' opasne

'On ima zanimljive logične konstrukcije. Bilo bi mu bolje da poštuje Dan državnosti, nego da izmišlja konstrukcije koje ne stoje. Samo treba imati ista mjerila prema svima, nema pritiska', rekao je Andrej Plenković, piše N1. Bio je to njegov odgovor na pitanje kako komentira navode Zorana Milanovića da su premijerove izjave o tome kako u kontekstu koruptivnih aktivnosti i afere vjetroelektrane očekuje da policija i DORH procesuiraju i one koji su vezani uz SDP, konkretno, uz provođenje javnih nabava za Europsku predstavnicu kulture u Rijeci.