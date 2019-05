Plenković razgovara s Junckerom o uvođenju eura i Schengenu

Premijer boravi u Bruxellesu gdje će govoriti i na konferenciji o Eu prioritetima do 2024. godine

Premijer je u utorak glavni govornik na konferenciji 'Yes, we should! EU priorities for 2019-2024'.

'Mislim da je to prilika da artikuliramo naše stavove o izazovima koji su pred Europom u ovom trenutku, a vidjet ćete kada se usvoji deklaracija iz Sibiua glavna će poruka biti zajedništvo. Postoje procesi i problemi, postoje silnice na kontinentu koje rade na tome da europski projekt bude slabiji, a upravo će Sibiu biti prilika da kažemo još jednom koliko nam je važno da taj projekt bude snažan i uspješan', rekao je Plenković i dodao kako se zalaže za dinamičnu i snažnu Europsku uniju koja drži članice skupa 'jer smo tako utjecajniji u globalnoj utakmici', prenosi N1.