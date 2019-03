Europska unija razmatra odgodu Brexita do 22. svibnja

Čelnici 27 zemalja članica raspravljaju o nacrtu zaključaka prema kojem se Velikoj Britaniji odobrava odgoda izlaska iz EU-a do 22. svibnja pod uvjetom da britanski parlament sljedeći tjedan potvrdi sporazum o razdruživanju, koji je već dva puta odbio

Prema nacrtu zaključaka, koji su procurili do novinara, EU se obvezuje da će prije 29. ožujka, dana kada bi Velika Britanija trebala izići iz EU-a, odobriti odgodu do 22. svibnja pod uvjetom da sporazum o razdruživanju bude potvrđen sljedeći tjedan u britanskom parlamentu.

Britanska premijerka Theresa May tražila je odgodu do 30. lipnja kako bi dobila što više vremena da progura svoj sporazum u parlamentu. Međutim, sudeći po nacrtu zaključaka, dobit će odgodu samo do europskih izbora, koji se održavaju od 23. do 26. svibnja.

"Budući da Ujedinjena Kraljevina ne namjerava održati izbore za Europski parlament, nije moguća odgoda nakon toga datuma", kaže se u nacrtu zaključaka. U nacrtu se ponavlja da ne dolazi u obzir ponovno pregovaranje o sporazumu o razdruživanju. Nacrt zaključaka se može mijenjati i hoće li proći ovisi od toga hoće li dobiti potporu svih 27 čelnika.