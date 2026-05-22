Plenković: Prosječna plaća realno je porasla za 49 posto od početka našeg mandata

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju nastavak rasta prosječne neto plaće u Hrvatskoj, koja je u ožujku iznosila 1.555 eura. Medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.317 eura, što je rast od 9,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.

Naveo je i da je od početka mandata ove Vlade (2016. godina) do danas prosječna plaća nominalno porasla 108, a realno za 49 posto.