Plenković: 'Ubojstvo Luke s pravom je izazvalo ogromno ogorčenje'

Govoreći o javnim financijama, Vlada donosi odluku o prijedlogu programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2026. godinu, ali i o izvješću o namjenskom trošenju sredstava za isplatu pomoći za opskrbu energijom ugroženih kupaca u 2025. godini. Izvjestit će i o korištenju sredstava proračunske zalihe državnog proračuna za razdoblje siječanj - ožujak 2026.

Na redovitoj sjednici Vlade , raspravlja se, između ostalog, o državnom proračunu . Na dnevnom redu se nalazi nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu.

Osim toga, odlučuje se o interpelaciji 16 saborskih zastupnika o radu Vlade na području reproduktivnih prava žena , ali i o radu Odbora za državnu službu te o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2025. godinu.

Najprije da uime cijele Vlade još jednom najoštrije osudim ubojstvo u Drnišu i izrazim sućut obitelji. LUka je bo maturant, košarkaš, mlad čovjek na početku svog života. Ovo je ubojstvo donijelo niz pitanja o tome kako ispraviti hrvatsko pravosuđe. MInistar Habijan je poslao iinspekciju na šibenski sud i donijet će nalaze zaključaka popodne.

Postavljeno je i pitanja nadzora nakon izdržavanja mjere. To već postoji u domaćem zakonodavstvu i mi ćemo razmotriti mogućnost duljeg trajanja, sadržaja i načina izricanja, jer nije isto izriču li se one pri presudi ili nakon izdražvanja kazne, s obzirom na više ili manje predvidljive obrase ponašanja.

Izmjene Kaznenog zakona i drugih zakona donijele su strože kazne, ali one nisu dovoljan alat ako se ne izriču u dovoljnoj mjeri ili ako je rješavanje slučaja sporo.

Iskazujemo još jednom pijetet žrtava nakon zbivanja u Drugom svjetskom ratu. MI kao Vlada osuđujemo sve totalitarne režime, zalažemo se za istraživanje zločina, ali i kulturu sjećanja jer samo tako mladi mogu naučiti što je definiraliu Hrvatsku. Potpredsjednik Medved sudjelovao je na identifikaciji dvaju hrvatskih branitelja i jedne civilne žrtve, koji su nestali tijekom velikosrpske agresije u Vukovaru 1991. godine.

Ovo je rezultat revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka, poglavito s lokaliteta Petrovačka Dola, gdje je identificirano 38 osoba. Pronalazak nestalih trajna je zadaća Vlade i ministarstava, forenzičara i eksperata i to je ono što država duguje obiteljima onih čije se sudbine još uvijek ne znaju", rekao je Plenković zahvalivši svima koji čekaju informacije o najmilijima.

Imali smo telefonsku sjednicu Vlade oko cijena naftnih derivata na koje utječu zbivanja na Bliskom istoku, a time štitimo od daljnjih inflatornih pritisaka i rasta cijena goriva. Dodatno je snižena trošarina na benzin, a došlo je do smanjenja cijena dizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina. Time smo osigurali da tijekom svibnja ne dolazi do rasta cijena, zahvaljujući tim mjerama, cijene na benzinskim postajama su 20 centi niže od aktualnih cijena na tržištu.

U kontekstu zbivanja na Bliskom istoku, Europska je komisija jutros objavila svoje proljetne gospodarske prognoze. Podaci uključuju očekvana kretanja rasta BDP-a i inflacije u eurozoni i europodručju. Ovaj ekonomski šok izazvan krizom na Bliskom istoku uzrokovao je usporavanje rasta u cijeloj Euriopi. No, unatoč šoku, gospodarstvo nastavlja rasti, sporije nego prije.

Hrvatska je i dalje među najbrže rastućim gospodarstvima u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima, hrvatsko bi gospodarstvo tijekom 2026. trebalo rasti za 2,7 posto, čime je Hrvatska svrstana u sami vrh. Treba reći da je ova prognoza nešto više od naših prognoza. Komisija projicira rast u 2026. godini u cijeloj EU za 1,1 posto, a rast zemalja u eurozoni je 0,9 posto. Nastavljamo politiku hvatanja razvojnog koraka u odnosu na zemlje koje su ušle prije nas i nastavit ćemo se približavati prosjeku razvijenosti EU jačom dinamikom nego druge zemlje.

Prema prognozama EK se očekuje proračunski deficit od 2,9 posto, a u 2027. od 2,7 posto. Čak 12 zemalja ima veći deficit nego što ga EK prognozira za Hrvatsku.

