Plenković o Julienne Bušić: 'Dirnula je mnoge ljude u domovini i hrvatskom iseljeništvu'

Kao Amerikanka, svojom je odanošću hrvatskoj slobodi i neovisnosti dirnula mnoge ljude u domovini i hrvatskom iseljeništvu te ostala trajnim simbolom povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva.

Svoj je život posvetila borbi za slobodu hrvatskog naroda.

'Poštovana obitelji, sa žaljenjem sam primio vijest o smrti gospođe Julienne, supruge pokojnog Zvonka Bušića .

Nakon demokratskih promjena radila je u Uredu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a svoju ljubav prema Hrvatskoj i borbi za hrvatsku neovisnost opisala je u knjigama i člancima koji su objavljivani u hrvatskim i američkim časopisima.

Nedostajat će nam spisateljica, esejistica i prevoditeljica koja je istinski voljela Hrvatsku.

Uime Vlade i osobno upućujem vam izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja, piše u premijerovoj sućuti.

Tko je bila Julienne Bušić

Podsjetimo, njezin suprug Zvonko Bušić je bio hrvatski nacionalist i emigrant koji je zbog političkih razloga, privlačenja pozornosti na hrvatski položaj u Jugoslaviji, oteo zrakoplov kompanije TWA 1976. godine na liniji od New Yorka do Chicaga.

Julienne Bušić je sa svojim suprugom sudjelovala u otmici zrakoplova. Zbog toga što je pri demontaži bombe postavljene u ormariću na njujorškoj podzemnoj željeznici poginuo policajac, oboje su zbog otmice aviona koja je rezultirala smrću osuđeni na doživotni zatvor.

Puštena je iz zatvora 1989. nakon 13 godina provedenih iza rešetaka. Zvonko Bušić pušten je 2008. i deportiran u Hrvatsku, a umro je 2013. godine.