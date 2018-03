Plenković proglašen jednim od najgorih islamofoba zbog - riječi Zorana Milanovića

Premijer Andrej Plenković spada među najgore europske islamofobe kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini i to zbog riječi koje je izrekao Zoran Milanović, a koje su pripisane aktualnom hrvatskom premijeru

'BiH nije država. Tamo nemaš s kim šta razgovarati, ja bih – da se mene pita, ali i neki od vas imaju porijeklo u BiH, dakle – ja bih ih ugurao u EU preko reda. I to stalno govorim, kroz prste. Tamo nema reda, nema poretka, Dodik šuruje s Vučićem. Sad se to prelama, majke ti mile, preko austrijskih predsjedničkih izbora. To su stvari koje se tiču nas. Šta ćemo mi? Hoćemo ostaviti Hrvate u BiH u državi s Bošnjacima? Imamo posla s negativcima, zapamtite to – izjavio je hrvatski premijer Plenković', piše u izvještaju u kojem ga se označava kao istaknutog islamofoba.



Društvo mu iz Hrvatske rade predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i HDZ-ov saborski zastupnik Miroslav Tuđman.

Njima dvoma pripisano je nešto što su doista izrekli.