Plenković: Političkim manevrom osvježenja u Vladi želio sam maknuti sve one teme koje imaju negativnu konotaciju

Dan nakon smjene troje ministara i uoči sutrašnjeg izglasavanja povjerenja novoimenovanima u Saboru premijer Andrej Plenković dao je intervju za Dnevnik Nove TV

Naveo je da je nakon tri godine rada Vlade, postoje trenuci kada on kao predsjednik Vlade, procijenio može li poboljšati, modificirati tim, napraviti neka osvježenja koja će mu pomoći u ispunjenju naših programskih ciljeva.

'Ministrica Žalac je članica HDZ-a. Ministrica Žalac ili ministar Tolušić ili ministrica Murganić su dio stranke. Oni će to biti. Odradili su svoju dionicu. Sada će netko drugi raditi angažirano na tim temama', naglasio je Plenković.

Upitan ako je apsorpcija EU fondova zašto je onda maknuo Gabrijelu Žalac k oja je vodila taj resor kazao je da 'to nema veze'.

'To je bio temeljni kriterij da bih ostvario što? Da bih nastavio s gospodarskim rastom, da bih omogućio bolju socijalnu uključenosti ljudi svim mjerama koje radimo i u resorima u kojima su bile, da bih nastavio s kvalitetnom apsorpcijom europskih fondova. Mi smo sada na 71 % ugovorenosti. Pogledajte rast BDP-a. Europska komisija s proljetnih na ljetne projekcije kaže: 'S 2,6 idete na 3,1', naveo je Plenković.

Istaknuo je da je rekonstrukciju Vlade napravio po kriterijima želje da jednim političkim manevrom osvježenja u Vladi apsolutno makne sve one teme koje imaju negativnu konotaciju, a zasjenjuju kvalitetan rad ministara i Vlade.

Na pitanje znači to da reforma ostaje kazao je kako će vidjeti što će biti.

' Sada daje nadgradnju, 90 milijuna kuna investicija u laboratorij u KBC Zagreb na Rebru kako bismo omogućili presonalizirani pristup medicini i pomogli hrvatskim pacijentima na najvišoj razini. Dakle, to su ta konkretna postignuća koja, nažalost, u ovom sektoru, ali i mnogim drugima, prolaze ispod radara hrvatske javnosti i onoga što je u fokusu', kazao je premijer.

'Sad smo u fazi, evo danas smo zaprimili dopis od predsjednika Hrvatskoga sabora. Ministarstvo uprave će za sljedeću sjednicu Vlade pripremiti odluku. Provjerit ćemo potpise, vratit ćemo te potpise nazad Hrvatskom saboru, a Sabor će procjenjivati hoće li pitati Ustavni sud o sukladnosti tog referenduma s Ustavom', naglasio je.

Dotaknuo se i odluke Ustavnog suda o ukidanju pojedinih odredbi Statuta Grada Vukovara koji se odnose na prava srpske nacionalne manjine na upotrebu svoga jezika i pisma u tom gradu.

'Važno je za hrvatske građane gledati činjenice. Kako sam ja proučio, ne proizlazi iz odluke pravna obveza koja bi nametala postavljanje dvojezičnih ploča, smirimo to, ja sam danas bio s Ivanom Penavom. Temeljem statuta Grada Vukovara postoje odredbe koje Ustavni sud nije dirao. Gradsko vijeće Vukovara će provesti raspravu o stanju dijaloga, odnosa između Hrvata i Srba, oni će donijeti svoje odluke. Imam izvrsnu suradnju s gradonačelnikom Ivanom Penavom. On ne dovodi u pitanje odluku Ustavnog suda, on ima jako dobar odnos s predstavnicima političkih stranaka i srpskom manjinom i vodi računa o tome da mora raditi na suživotu.Penava jako dobro razumije koje su njegove zadaće, pojasnio je Plenković.