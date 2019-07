Jandroković o Plenkovićevoj poziciji u HDZ-u: Ako se opet kandidira za predsjednika, pobijedit će

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković za RTL je komentirao sutrašnju izvanrednu sjednicu na kojoj bi se trebalo izglasati sedam novih ministara i dva potpredsjednika u hrvatskoj Vladi. Osvrnuo se na rekonstrukciju, na reakcije pojedinih smijenjenih ministara, ali i na to kada će se Kolinda Grabar-Kitarović službeno kandidirati za predsjednicu

Na pitanje hoće li sutra na sjednici zakazanoj u 17 sati biti dovoljno ruku za izbor novih ministara Jandroković je rekao da je to sasvim sigurno dodajući da će se pojaviti i svi HDZ-ovci.

Prokomentirao je činjenicu da su otišli svi ministri za koje su iz SDP-a tražili da odu. 'Je li to uvod u veliku koaliciju', pitala ga je reporterka RTL-a.

'Ne, to nema veza s velikom koalicijom, to je naša autonomna odluka. Nama je bitno da se vide rezultati rada Vlade. No, količina problema s kojima su se suočili neki ministri zagušila je sve ono što je Vlada dobro radila', poručio je.

Iz oporbe i dalje drže da mora otići i ministar zdravstva Milan Kujundžić.