Turudić: Milanović je sasvim izašao iz okvira

Sudac i šef Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić komentirao je aferu Janaf i činjenicu da cure informacije iz istrage. Turudić smatra dobrim što se istraga odvijala godinu dana bez da je izašla u javnost.

Kao lošu poruku ističe činjenicu da se o nastavcima istrage može čitati u medijima.

'Stvari se jako sporo mijenjaju. I dalje informacije posve neposredno cure', kaže ovaj istaknuti sudac.

Komentirao je i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je u subotu izjavio da mu nije jasno zašto direktor Janafa Dragan Kovačević i poduzetnik Krešo Petek nisu uhićeni tijekom primopredaje 1,96 milijuna kuna mita, nakon što je policija snimila okolnosti tog događaja.

'Ako je zaista policija pratila nekoga tko nosi dva milijuna ili 200 tisuća kuna nekome da mu da mito, onda hapsiš istog trena i priča je gotova. Koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika?', upitao je Milanović te dodao da njemu 'ova istraga nije jasna'.

Turudić smatra da je tako nešto nedopustivo i da time predsjednik ne obavlja svoju ustavnu ulogu - da harmonizira i stabilizira sve tri grane vlasti.

'Predsjednik se drznuo reći da je trebalo biti hapšenja. Više se ne hapsi, uhićuje se. To nije samo jezična razlika, to je suštinska razlika. Kada se nekoga hapsilo, taj je već bio osuđen. Sad dolazi do uhićenja. Mislim da to je dobro za spomenuti. Predsjednik je potpuno izašao iz okvira', smatra sudac.