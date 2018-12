Plenković kaže da bi hrvatsko predsjedanje EU-om moglo biti prva prigoda za iskorak u proširenju

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak u Bruxellesu da prije izbora za Europski parlament u svibnju sljedeće godine nije realno očekivati neki iskorak u pogledu daljnjeg proširenja Europske unije i da bi se prva prigoda za to mogla ukazati za vrijeme hrvatskog predsjedanja u prvoj polovici 2020.

"Prije europskih izbora nije uopće realno da dođe do bilo kakvog krupnijeg iskoraka, ali nakon toga, za vrijeme našeg predsjedništva, mislim da će biti prva šansa za novi iskorak", rekao je Plenković novinarima po završetku summita EU-a.

Hrvatska je već ranije najavila da će organizirati summit posvećen proširenju tijekom svoga predsjedanja Vijećem EU-a. Plenković je rekao da će to biti u Europskom tjednu, u svibnju 2020. "Želimo malo simbolike - Europski tjedan, 20. obljetnica Zagrebačkog summita. Imat ćemo novi Europski parlament, novu Komisiju, novog predsjednika Europskog vijeća. Nadam se da će do tada biti finaliziran višegodišnji financijski okvir i ako se uspije riješiti paket zakona o azilu, mogla bi se otvoriti tema proširenja. Ali, moguće da sve to ostane na stolu i dočeka nas. Bit će to dosta izazovno predsjedanje, to je sad sasvim jasno", rekao je Plenković.