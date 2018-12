Plenković kaže da je EU uputio Britaniji poruku dobre volje

Europska unija je sa svoje strane poslala snažnu podršku dobre volje Velikoj Britaniji kako bi pomogla u ratificiranju sporazuma o izlasku, izjavio je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković

Britanska premijerka Theresa May je svoje kolege u Europskom vijeću upoznala sa svojim očekivanjima kako bi joj oni pomogli u procesu ratifikacije sporazuma o povlačenju koji je ispregovaran između dviju strana. Najteže pitanje koje stoji na putu ratifikacije sporazuma u britanskom parlamentu je zaštitni mehanizam, tzv. "backstop", koji predviđa da EU i Velika Britanija čine "jedinstveni carinski teritorij" nakon isteka prijelaznog razdoblja, u slučaju da se do tada ne dogovori neki sporazum o slobodnoj trgovini.

"Mi smo s naše strane izrazili spremnost da se odmah po usvajanju sporazuma o izlasku prione pripremama za nove pregovore o budućim odnosima, kako bi se novim ugovornim odnosima riješilo pitanje granice na irskom otoku, što je problem precizno definiran na britanskoj političkoj sceni koji treba riješiti. To je s naše strane još jedna poruka dobre volje u ionako zahtjevnim okolnostima za premijerku Theresu May ", rekao je Plenković u petak, govoreći o raspravu koja se vodila u četvrtak navečer na summitu EU-a.

Za zagovornike "tvrdog Brexita" to je najveći kamen spoticanja jer u tom slučaju Velikoj Britaniji ostaju vezane ruke po pitanju sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini s trećim zemljama, što je bio jedan od glavnih argumenata u referendumskoj kampanji za izlazak iz EU-a. Taj "backstop" je ugrađen u sporazum kako bi se spriječilo ponovno uvođenje fizičke granice između Republike Irske i Sjeverne Irske, što bi moglo ugroziti mirovni proces u Sjevernoj Irskoj. On je zamišljen samo kao rješenje "za svaki slučaj" ako, primjerice, nakon isteka prijelaznog razdoblja ne bi bio dogovoren neki trgovački sporazum koji bi osigurao da nema graničnih kontrola na irskom otoku.

U Velikoj Britaniji prevladava percepcija da bi taj "backstop" mogao biti stupica iz koje nikad neće moći izići. Ali, čelnici 27 zemalja ponovno su odbili mogućnost bilo kakvih pravnih jamstava da se taj "backstop" vremenski ograniči ili da se ponovno otvaraju pregovori o već ispregovaranom sporazumu.

"Svrha backstopa je da bude polica osiguranja", kaže se u zaključcima 27-orice i ističe "čvrsta odlučnost" da se brzo krene u pregovore o sporazumu o budućim odnosima u kojem bi se do 31. prosinca 2020. do kada traje prijelazno razdoblje, trebali naći "alternativni aranžmani", kako bi se izbjegla potreba da se backstop primjenjuje. U zaključcima se navodi da bi, "čak i ako se backstop počne primjenjivati", to bilo samo privremeno dok se ne postigne novi sporazum koji bi osigurao izbjegavanje tvrde granice na irskom otoku. Pitanje je hoće li to biti dovoljno britanskoj vladi da progura sporazum u parlamentu. Prema diplomatskim izvorima, čelnici 27-orice tražili su od premijerke May da jasno kaže što konkretno traži kao pomoć za ratifikaciju, ali to je očito izostalo.

"Naši prijatelji u Ujedinjenoj Kraljevi trebaju nam reći što oni žele, umjesto da nas traže da kažemo što mi želimo", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker.

"Mi ne želimo da u Ujedinjenoj Kraljevi misle da su mogući novi pregovori o ispregovaranom sporazumu. Mi možemo dodati neka pojašnjenja onoga što je dogovereno, ali ne i ponovno otvarati pregovore", zaključio je Juncker.