Plenković: U EU-u su shvatili da postoji problem s izbornim zakonom u BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak u Bruxellesu da nakon njegovih istupa o Bosni i Hercegovini sada čelnici zemalja članica EU-a shvaćaju da u BiH postoji problem s izbornim zakonom i da ga treba riješiti

Prije nekoliko dana trojica bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Carl Bildt, Paddy Ashdown i Christian Schwarz-Schilling poslali su pismo na adresu visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federice Mogherini i ministrima vanjskih poslova zemalja članica u kojem optužuju Hrvatsku da se miješa u unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, ističući kako je nedopustivo osporavanje izbora Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH koje stiže i od dužnosnika iz Hrvatske.

Plenković kaže da se na to pismo nitko na Europskom vijeću nije ni osvrnuo. U ponedjeljak je jedan drugi bivši visoki predstavnik u BiH, danas slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak, upozorio da to pismo nije primjeren način komunikacije.

"Mislim da je na štetu Hrvata koji žive u BiH da se njihovo pitanje politizira.. Mislim da svi trebamo raditi da se oni osjećaju ravnopravno, da osjećaju da imaju svoju političku predstavljenost i da nemaju tih problema koje očigledno imaju. Mislim da trebamo na taj način raditi jer ovakav način komunikacije samo pogoršava situaciju", rekao je Lajčak.

On je istaknuo da je izbor Željka Komšića za člana predsjedništva BiH u skladu sa slovom, ali ne i duhom Daytonskog ustava jer je izabran glasovima nehrvatskog stanovništva pa Hrvati u BiH ne osjećaju da imaju svog predsjednika ili člana predsjedništva.

Plenković je komentirao i raspravu u Saboru koja se vodila oka teksta Deklaracije o položaju Hrvata u BiH i europskom putu BiH.

"Hajdemo skinuti te nepotrebne okove i predrasude da jedna zemlja ne bi mogla raspravljati u svom predstavničkom tijelu o najvažnijoj vanjskopolitičkoj temi", rekao je Plenković.

"Mi imamo pravo artikulirati naš politički stav. Bilo da je riječ o vladi ili Hrvatskom saboru. Manje je važno što pojedini akteri misle, uključujući i one unutar HDZ-a. Važno je pokušati dobiti što širi konsenzus za jednu jasnu političku deklaraciju", rekao je, dodajući kako smatra da zadnji nacrt Deklaracije ima izbalansiranu i jasnu poruku i "mislim da se postigao dobar stav".

"To što imate neke političke aktere i tu ne mislim na ljude u HDZ-u, nego izvan njega, koji bi tu htjeli ne znam što nakititi, to je element politike nezrelosti i neznanja o toj temi", rekao je Plenković, odgovarajući na pitanje novinara koja je granica koje se ne bi trebala prijeći da se ne ugrozi međunarodni položaj Hrvatske.

Ponovio je da u Daytonu, gdje je zaključen mirovni sporazum o BiH, nikome nije padala na pamet mogućnost ovakvog izbornog inženjeringa.

"Tada je postojala dobra volja da se uspostavi mir za suživot, za pomirbu, da se ide naprijed, a ne da sad imamo situaciju da se jedan narod osjeća izigranim, a to su Hrvati. To je stvar principa i to govorim s punim uvjerenjem. Praviti se kao da se ništa nije dogodilo, staviti tu temu pod tepih, da će to sve voda odnijeti - to nije normalno. Nema šanse da se to dogodi. Moramo u jednom trenutku reći: čekajte ljudi, to nije dobro", rekao je premijer.

Istaknuo je da je kolegama na Europskom vijeću rekao da govori kao najveći zagovornik BiH, "da se nitko nije više zauzeo za napredak BiH prema EU-u i tako ćemo i nastaviti".

"Signaliziramo da imamo problem koji se može prilično jednostavno riješiti i da dođe do konsenzusa oko promjene izbornog zakona. Stvar je jasna", istaknuo je Plenković.