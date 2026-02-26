Plenković i Grlić Radman dobili ukrajinske ordene mimo procedure? Nisu pitali Milanovića

Andrej Plenković je dobio ukrajinski Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, a Gordan Grlić Radman Orden za zasluge II. stupnja, a da pritom nisu zatražili zakonski propisanu suglasnost predsjednika Republike. Na to su upozorili iz Ureda predsjednika, dok iz Vlade tvrde da su ta odlikovanja dodijeljena još 25. kolovoza, a tek sada su svečano uručena

Premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman su na četvrtu obljetnicu početka rata u Ukrajini, u Kijevu odlikovani za svoje zasluge pomoći toj zemlji. Plenković je dobio Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, što je najviše ukrajinsko odlikovanje, dok je Grlić Radman dobio Orden za zasluge II. stupnja. Obojica su odlikovana za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje te potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. No, ako se pita Ured predsjednika Republike, odlikovanja su dobili mimo propisa. "Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman primili su odlikovanja bez, zakonom propisane, prethodne suglasnosti predsjednika Republike. Suglasnost Predsjednika nije tražena iako Zakon o odlikovanjima i priznanjima u članku 4. jasno piše: Hrvatski državljani mogu primiti odlikovanje ili priznanje strane države ako prethodno dobiju suglasnost predsjednika Republike Hrvatske ili tijela koje on odredi. Zakon se odnosi na sve hrvatske državljane i ne postoje iznimke od te obveze. Dakle, hrvatski državljani ne smiju primiti strano odlikovanje bez prethodne suglasnosti predsjednika Republike", potvrdili su za Večernji iz Ureda predsjednika.

Plenković ranije tražio suglasnost Ovo je prvi put da neki predstavnik vlasti nije zatražio suglasnost za primanje odlikovanja od predsjednika Republike. Plenković je u travnju 2023. godine tražio suglasnost od Milanovića za primanje Velikog križa reda krune, odlikovanja kojeg dodjeljuje Kraljevina Belgija. Posebni savjetnik premijera i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić je tada tražio suglasnost za primanje još jednog belgijskog odlikovanja, Čina zapovjednika reda Leopolda. Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, tražila je u prosincu 2021. godine suglasnost Milanovića za primanje poljskog Ordena Bijelog orla. Takvih primjera bilo je još.

During the meeting with the Prime Minister of Croatia, @AndrejPlenkovic, we discussed energy cooperation. Croatia is already transferring equipment for the needs of Ukrainian energy companies, and we appreciate its readiness to continue helping restore Ukraine’s energy sector.… pic.twitter.com/8bH2XwlGJQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026