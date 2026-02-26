Hrvati otkrili što misle o Vladi i političarima: Milanovića jedan podatak treba zabrinuti

Doček rukometaša, odlazak Marina Piletića s mjesta ministra teme su koje su obilježile mjesec. Hrvatsku i dalje trese inflacija među najvećima u EU, a istraživanje Crobarometar je manjim dijelom obuhvatilo i spornu snimku Josipa Dabre

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, između ostalog, otkriva i što najviše muči građane, ali i što kažu o radu Vlade i predsjednika. Njega i ovog mjeseca donosi Dnevnik Nove TV. Rad Vlade i premijera Andreja Plenkovića, prema istraživanju, odobrava 31 posto ispitanika, uglavnom ne odobrava 61 posto ispitanika, dok osam posto ne zna.

Podrška radu predsjednika Republike Zorana Milanovića nešto je niža nego ranije. U veljači je jednaki udio onih koji ga podržavaju, ali i onih koji ga ne podržavaju - 45 posto. Izražen stav nema 10 posto ispitanika. Po prvi put u osam mjeseci izjednačio se udio onih koji smatraju da dobro radi i onih koji ne smatraju da dobro radi, istaknuo je gost komentator Boris Jokić. "Njegov trend je pada popularnosti, a osnovni razlog za to je smanjena aktivnost. U odnosu na prošlu godinu, rjeđe reagira, a onda je i manje za očekivati da ćete kod ljudi izazivati određenu emociju", rekao je Jokić.

Najveći problemi Visoke cijene i inflacija najveća su briga građana, kojima smeta još i korupcija te kriminal na visokoj razini. Slijede životni standard i niske plaće. Na popisu problema su se našle male mirovine, problemi umirovljenika te siromaštvo i socijalna nejednakost.

HDZ i dalje vodeći Politička previranja na rejting HDZ-a nisu bitno utjecala, i dalje je prvi izbor građana. Kao i prošli mjesec, stoji na podršci 28,6 posto ispitanika. SDP je druga opcija s podrškom koja je neznatno manja nego prošli mjesec, 20 posto. Na trećem mjestu je platforma Možemo! koju podržava 10,4 posto, a slijedi Most s 6,9 posto.

HDZ-ov koalicijski partner, DP, i dalje je na niskih 2,7 posto. Odmah iza njih je ovaj mjesec HSU s 2,5 posto, a ispred Nezavisne platforme Marije Selak Raspudić koja ovaj mjesec ima podršku 2,3 posto ispitanika. Sve ostale stranke su na dva i manje od 2 posto podrške. Među njima je i HSLS sa 0,3 posto.

Boris Jokić komentirao je poziciju koji iz mjeseca u mjesec zadržava vodeća stranka. Činjenica da je HDZ ostao na istom rezultatu kao prošli mjesec, smatra Jokić, za njih je jako dobra vijest jer pokazuje da je u političkim zbivanjima HDZ stranka koja dobiva. To što se na Možemo! nije odrazio doček rukometaša govori nam, tvrdi Jokić, da građani imaju čvrsto formiran stav.

"Kada zagovarate ideološku poziciju, onda zapravo učvršćujete svoje biračko tijelo. Nećete dobiti neodlučne ili one koji su na drugom ideološkom polu, ali politika je igra osvajanja onih koji nisu vaši, a da biste ih osvojili trebate promijeniti ploču, dati viziju da možete nešto drugačije od onih koji su na vlasti.

Trenutno su to teme inflacije, cijena, korupcije, one koje brinu najveći dio građana. Bavljenje ideološkim temama je odmicanje od tema koje su građanima bitne”, poručuje Jokić. Iz istog razloga smatra da prepucavanje DP-a i HSLS-a neće utjecati na glasače i na to koga i kako biraju.

Dojam o političarima Istraživanje je i ovaj mjesec pokazalo tko ostavlja najpozitivniji, a tko najnegativniji dojam kod birača. Zoran Milanović političar je o kojem najveći broj građana ima pozitivan dojam. Točnije, njih 57 posto. Slijedi ga ministar obrane Ivan Anušić s 43 posto. Na treće mjesto ovaj mjesec je skočio Tomo Medved s 42 posto.

Slijedi ga stranački šef Andrej Plenković s 39 posto. SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan ovaj mjesec je na petom mjestu s 38 posto. Tu je još šef Mosta Nikola Grmoja s 37 posto pozitivnog dojma, dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na 36 posto.

Slijedi Oleg Butković s 35 posto, dok Mostov Božo Petrov i šef sabora Gordan Jandroković dijele deseto mjesto s 34 posto pozitivnog dojma.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, političar je koji i ovaj mjesec ostavlja najnegativniji dojam s 58 posto. Za vratom mu puše zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 57 posto.

Treći je premijer Andrej Plenković s 55 posto, a odmah iza njega šef sabora Gordan Jandroković s 54 posto. Peto mjesto po negativnom dojmu dijele Ivana Kekin i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić s 53 posto.

Jokić smatra da redoslijed nepopularnih političara ovisi o različitim situacijama. "Ivan Penava nije baš omiljen, i to nije omiljen iz više razloga. Nije omiljen kod suprotnog ideološkog pola, dakle ljevice, ali i desnica ima probleme unutar sebe. Drugi cijeli niz političara su oni koji su istaknuti političari, to su Tomislav Tomašević, Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić, to su oni koji su prve violine u strankama ili tijelima vlasti, a kad ste prva violina onda privlačite negativan politički sentiment i ne možete biti među prvima, a da vas vole, to je vrlo teško“, poručuje Jokić.