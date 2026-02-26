DOBRI ODNOSI

Grlić Radman: 'Hrvatska snažno podupire europski put Sjeverne Makedonije'

I.H./Hina

26.02.2026 u 19:27

Gordan Grlić Radman u Makedoniji
Gordan Grlić Radman u Makedoniji Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Bionic
Reading

Sjeverna Makedonija je uzor u reformama za članstvo u Europskoj uniji, rekao je u četvrtak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, dodajući da će Hrvatska i dalje snažno pomagati toj zapadnobalkanskoj zemlji na europskom putu

Odnose dviju država krase „međusobno povjerenje i bliskost stajališta”, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova nakon sastanka s kolegom Timčom Mucunskim. Grlić Radman će se tijekom dvodnevnog posjeta Skoplju sastati i s predsjednicom, premijerom te predsjednikom parlamenta.

vezane vijesti

Skopju se zahvalio na velikoj brizi za hrvatsku manjinu koja je dokazana darivanjem prostorija na „istaknutom mjestu” u njezinoj prijestolnici. Hrvatski ministar je naglasio da je Hrvatska iskreni prijatelj Sj. Makedonije na putu prema EU-u te da će predano raditi na intenziviranju daljnje tehničke pomoći i prijenosa hrvatskih znanja i iskustava iz pregovaračkog procesa.

Gordan Grlić Radman u Makedoniji
Gordan Grlić Radman u Makedoniji Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski

Tu je državu nazvao „uzorom” u provedbi reformi i izrazio nadu u što skorije pokretanje njezinih pristupnih pregovora s EU-om.

„Kao što je svima poznato, Hrvatska snažno podupire europski put Sjeverne Makedonije od samih početaka i to ćemo snažno nastaviti raditi i dalje”, naglasio je.

Nakon godina blokade Grčke koja je rezultirala promjenom imena države u Sjeverna Makedonija kako bi se ono razlikovalo od grčke pokrajine, Skoplju je na europski put stala Sofija. Bugarska tvrdi da Sjeverna Makedonija pokušava 'obrisati' svoju bugarsku povijest i da je makedonski dijalekt bugarskog te zahtijeva uvrštavanje bugarske manjine u makedonski ustav ako Skoplje želi napredovati prema EU-u.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
iz kazahstana

iz kazahstana

Vučić prognozira veliki sukob: 'Svi znate na koji mislim'
pregovori u ženevi

pregovori u ženevi

Iran dobio tri uvjeta koja mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom
predizborno preslagivanje

predizborno preslagivanje

Orban se znoji, Magyar mu sprema smicalicu: 'Mnogi su se povukli'

najpopularnije

Još vijesti