Ukrajinci odlikovali i Gordana Grlića Radmana: Dobio je orden za zasluge

"Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu snažnog i prijateljskog partnerstva između Hrvatske i Ukrajine , ali i kao podsjetnik na Domovinski rat kada sam primio odlikovanja od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana . Hrvatski narod izborio je slobodu nakon agresije te danas svojim iskustvom kao jedina članica Europske unije koja se uspješno obranila od agresije, želi nastaviti pružati političku, gospodarsku i humanitarnu potporu ukrajinskom narodu u borbi za slobodu", napisao je Grlić Radman na X-u.

Danas sam u Kijevu od svoga kolege ministra Sibihe primio ukrajinsko odličje – Orden za zasluge II. stupnja. U povodu Dana neovisnosti Ukrajine, predsjednik Volodimir Zelenski dodijelio je odličja za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori državnom… pic.twitter.com/6MXQcACGtr

"Hrvatska ostaje uz Ukrajinu - u obrani slobode, suvereniteta i europskih vrijednosti", naglasio je šef hrvatske diplomacije koji je u Kijevu bio uz premijera Andreja Plenkovića , odlikovanog Ordenom kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja .

Grliću Radmanu je odličje za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, humanitarnim aktivnostima te promicanju Ukrajine u međunarodnoj zajednici uručio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha .

Sibiha je napisao na X-u da mu je bila čast uručiti odličje "istinskom prijatelju Ukrajine". "Današnji posjet još je jednom pokazao nepokolebljivu solidarnost Hrvatske s Ukrajinom , na čemu smo iskreno zahvalni. Uz podršku naših prijatelja i partnera, pobijedit ćemo", poručio je Sibiha.

Today, I had the honor of awarding the State Order “For Merit” Second Class to a true friend of Ukraine, my Croatian colleague @grlicradman . This award by President @ZelenskyyUA recognizes my colleague’s steadfast support for Ukraine and his contribution to strengthening our… pic.twitter.com/RWbzDK0EvG

Sibiha je Grlića Radmana te ministre vanjskih poslova Španjolske i Poljske, Josea Manuela Albaresa i Radoslawa Sikorskog, odveo u obilazak ukrajinske tehnološke i obrambene tvrtke Skyfall.

"Iz prve ruke smo vidjeli kako ukrajinske inovacije rastu pod pritiskom - brzo, pametno i provjereno u borbi. Proizvodnja se širi. Kapaciteti rastu. Odlučnost je nepokolebljiva. Ukrajinska obrambena industrija ne brani samo našu zemlju - ona jača sigurnost Europe", objavio je Sibiha na X-u te pozvao partnere da ulože u ukrajinsku obrambenu industriju.