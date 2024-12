Plenković potvrdio: Pao dogovor oko ustavnih sudaca

Plenković je rekao da po pitanju ustavnih sudaca HDZ nije radio ustupke oporbi. 'Za razliku od Milanovića koji ustavne suce naziva stajskim muhama, mi poštujemo instituciju Ustavnog suda. Stavili smo širi popis koji je imao 12,13, 14 ljudi, međutim bira ih se 10, a dogovor je bio da bude 5-5. Mi smo izabrali one koji su kroz razgovore dobili potvrdu', rekao je.

Na pitanje da li je Đuro Sessa otpao jer HSLS-ov Dario Hrebak nije htio to podržati, Plenković je kazao da on to nije rekao i da je Sessa bio u širem krugu.

Govoreći o opozivu, Plenković je podsjetio da oporba mora doći do 76 glasova. 'Ne vidim kako bi došli do 76, to nije realno. To više služi kao promidžba za njihove ideje kroz cjelodnevnu raspravu', rekao je.

Komentirao je Milanovićevu izjavu da je spreman naon izbora ponovno Plenkoviću pružiti ruku. 'Neka pristane NSATU. Sjetite se što je on napravio u pet godina. Program nema, ništa nije napravio. Poruka koja je važna - ne možemo ignorirati rusku agresiju na Ukrajinu i praviti se da ne postoji. Ona je relevantna za našu demokraciju, energetiku, sigurnost i zato je važno da Hrvatska jasno kaže gdje smo u ovakvim velikim globalnim izazovima', poručio je premijer.

'Hrvatskoj je dosta nečinjenja što se tiče nepostojećeg predsjednika. Njegovo jedino postignuće je da svaka šuša može biti agresivna, primirivna', rekao je.

Premijer je kazao da se održan sastanak s umirovljeničkim udrugama. 'Nakon konzultacija i naloga ministrima, odlučili smo svima umirovljenicima isplatiti dodatak od 80 eura. Vlada će sutra donijeti odluku, a isplate će krenuti uoči Božića', rekao je.