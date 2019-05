Pjevač, biznismen, političar: Presjekli smo karijeru domoljuba po mjeri tvrde desnice

Rang lista potencijalnih predsjedničkih kandidata, koju je u utorak navečer u sklopu redovitog mjesečnog istraživanja HRejting objavio HRT, nakon očekivanih Kolinde Grabar Kitarović na prvom i Zorana Milanovića na drugom mjestu ponudila je iznenađenje odmah nakon njih: Pjevač Miroslav Škoro već u svom premijernom pojavljivanju prikupio je čak 9,4 posto podrške ispitanika

Za njega je, kazao je, ono poput šovinizma, komunizma ili mađaronstva: neprihvatljiv oblik ekstremizma i jednoumlja. No upozorio je na to da je u gotovo svakom europskom narodu u prošlosti postojala podjela na fašiste i antifašiste, a da se hrvatskom narodu neprestano prigovara na ustaštvu kao lajtmotivu kolektivne krivnje. 'Nažalost, takvih ekstremista je bilo i bit će ih, i to ne samo u hrvatskom narodu, nego svugdje. Istina je da i danas u javnom životu ima pojedinaca koji funkcioniraju na postulatima isključivosti i negiranja svih koji ne misle kao oni. To su naši moderni fašisti koji su se umotali u celofan, ali su i dalje isti kao ti ustaše koje stalno spominju kad nemaju druge argumente. Meni je to neprihvatljivo, kao što je bilo i mojim roditeljima, a tako sam odgojio svoju djecu', kazao je Škoro 2015. godine.

Drugom prilikom bio je puno slikovitiji: 'Svako jutro svako dijete u američkoj školi polaže prisegu zastavi, a kod nas si nacionalist istog trenutka kada staviš zastavu. Ako je Bono Vox irski nacionalist, OK, ja sam hrvatski, nemam s time problema.'

'Veliki šarmer, šaljivdžija i profesionalac'

Pjevač, televizijski voditelj, kratkotrajni glumac, vinar, bivši diplomat i kratkotrajni političar Miroslav Škoro (57) svoju prvu gitaru kupio je sa šesnaest godina, po vlastitoj tvrdnji od novca koji je zaradio kao ministrant u blagoslovu kuća. Nakon osnovne i srednje škole postao je inženjer građevinarstva.

Pjesme je počeo pisati 'kako ga ne bi izbacili iz bendova', a njegov najveći hit 'Ne dirajte mi ravnicu' nastao je 1989. godine u Americi, u kojoj je otkrio strast prema tradicionalnoj glazbi Slavonije i Vojvodine. Pjesma je, kaže, u Hrvatsku došla prije njega.