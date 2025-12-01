Andrej Plenković opleo po ljevici: 'Neka građani dobro prate što se događa'

Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, premijer Andrej Plenković se osvrnuo na važna društvena i politička zbivanja u Hrvatskoj

Brojna su se društvena i politička zbivanja događala tijekom proteklog vikenda, ali i ponedjeljka. Vikend je obilježio "Antifašistički marš" u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru. Ponedjeljak je, pak, obilježen ispitivanjem kandidata za predsjednika Vrhovnog suda na Odboru za pravosuđe. Najviše se polemika vodilo oko Mirte Matić, koju je predložio predsjednik Republike, Zoran Milanović. Još potkraj prošlog tjedna je uhićen glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg USKOK tereti za primanje mita. DORH je, pak, podigao optužnicu u aferi Hipodrom, kojom se tereti nekoliko zaposlenika zagrebačke Ustanove za upravljanje sportskim objektima za korupciju.

Andrija Mikulić i Dragan Krasić stigli na sud Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, premijer Andrej Plenković se osvrnuo na ova, ali i druga važna društvena i politička zbivanja u Hrvatskoj. "Sutra ćemo imati telefonsku sjednicu Vlade kako bismo raspravili sve amandmane i uputili ih u Sabor. Vidimo da BDP ponovno u 3. kvartalu rastao, to je 19. kvartal rasta zaredom. Drago mi je vidjeti da imamo 1,9 milijuna zaposlenih. Danas je omjer 23 zaposlena na jednog nezaposlenog. Drago mi je da smo bili na velikoj manifestaciji Savjeta za nacionalne manjine, uz zahvalu našim gostima iz Ukrajine, koji su imali posebnu ulogu", rekao je predsjednik HDZ-a i Vlade. "Imamo novog predsjednika mladeži HDZ-a. Tin Jurak iz Varaždinske županije je preuzeo dužnost. Izdvojio bih posjet povjerenika za ribarstvo, uoči rapsrave o višegodišnjem financijskom okviru. Nastojali smo konsolidirati stavove o europskom proračunu, uoči sastanaka koji će biti u prosincu. Hrvatska je ispunila sve indikatore za sedmu isplatu iz NPOO-a od 1,1 milijardu eura. To nam daje za pravo da do sredine 2026. godine možemo apsorbirati svih 10 milijardi eura predviđenih NPOO-om. Najviše je otišlo na obnovu, 2,2 milijarde eura za Zagreb i 1,8 milijardi za Petrinju", komentirao je Plenković, a potom se posvetio aktualnostima.

'Ljevica želi destabilizirati birače' "Pratili smo i prosvjed koji je održan jučer u četiri hrvatska grada. Uz to što je nazvan kao da se radi o borbi protiv fašizma, ja bih rekao da je ta teza prefabricirana i da je ta težnja ljevice dobila manifestaciju. Sad vidimo da ne drži vodu da se radi o tome da se Hrvatska nalazi u fazi povijesnog revizionizma. Vidjeli smo poruke: 'Jedna nacija bez granica', 'Jedan jezik, jedna borba' na ćirilici, zastave nekih propalih zemalja... Mi smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, koja se bori i protiv minornih aktera koji žele revitalizaciju NDH, a protivimo se i onima koji bi se vraćali u neke jugoslavenske okvire. Dok se borimo za veći broj radnih mjesta, veće mirovine, veći kreditni rejting, visoki rast i sve ostale makroekonomske kriterije koji su relevantni, naši politički oponenti žele slati parole, kako bi destabilizirali biračko tijelo. Ja im poručujem da je vlast čvrsta, nastavljamo s reformama koje Hrvatsku čine bolje. Oni kojima se ne sviđa to što mi uspijevamo, bave se temama koje vraćaju Hrvatsku nekoliko desetljeća unazad, a ne unaprijed kako je mi vidimo", rekao je Plenković. "Nisam vidio nijedan kadar tog događaja, ali sam dobio brifing. Moja je poruka građanima da dobro prate što se događa i tko stoji iza toga. Nama to nije nešto s čime se slažemo, dapače, neke stvari i osuđujemo", dodao je.

Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic







'Možemo ima ljude sklone korupciji' Osvrnuo se i na nastavak procesa za izbor predsjednika Vrhovnog suda. "Otvorilo se pitanje dopisa DORH-a prema Odboru za pravosuđe u odnosu prema jednoj od kandidatkinja. Zaključak je bio da se to deklasificira i prouči, pa ćemo mi odlučiti kad to dobijemo. Odlučit ćemo na temelju cijelog brifinga. Nije sad trenutak za odluke, niti je Odbor odlučivao, pa neće ni vrh stranke", komentirao je Plenković.

Andrej Plenkovic daje izjavu za medije nakon sjednice sireg Predsjednistva i Nacionalnog odbora stranke. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Igor Kralj/PIXSELL

Dao je svoj komentar i na optužnicu u aferi Hipodrom. Usporedio je to i s uhićenjem glavnog državnog inspektora. "Pozvao bi ih da osude poruke s antifašističkih marševa i ujedinjenih protiv fašizma, s obzirom na poruke koje nemaju nikakve veze s Ustavnim vrednotama, niti vidim da građani hrle prema nekoj balkanskoj federaciji. Navodno su neki šetali tamo, pa neka osude. Što se tiče optužnice protiv Koste Kostanjevića i još četvero suradnika zbog fiktivnog izvlačenja novca na zaštitarima, vidim da su ovdje iznosi veći, navodno je riječ o 450.000 eura. Možemo, koje redovito skače na sve, nije nikako nevina stranka, već ima ljude koji su skloni političkoj korupciji. Svatko tko dobije povjerenje, a pogotovo tamo gdje je povjerenje dobiveno glasanjem, a ne imenovanjem, dobio je povjerenje da radi pošteno. Ključ je da će se svi podrediti istragama i kaznenim postupcima ako se utvrde da su djelovali koruptivno", dodao je.

'Važno je da građani vide tko je tko' "Mi smo u demokraciji, a tu imate ljude različitih stajališta i mišljenja. Važno je da građani vide tko je tko. Nije to samo politički narativ, kratke poruke na društvenim mrežama, nego su to djela. Lijeva oporba je 4-5 tjedana nakon koncerata u Zagrebu i Sinju krenula u napad s tri poruke, a to su bile povijesni revizionizam, fašizam i ustašizacija. To su direktno štetne poruke. Imamo institucije, policiju i pravosuđe. Oni koji se ogriješe u zakon, bili oni krajnje desno ili lijevo, će odgovarati. Najveća snaga i brana ovakvim pojavama je normalna vlada i normalna većina koja brine o građanima. Strani partneri i gosti vide i cijene naš napredak. Ako je Hrvatska bila na 61 posto razvijenosti temeljem BDP per capita, a sad je na 78 posto, onda to znači da nešto radimo. Oni koji ništa ne rade, zagovaraju takve poruke mi ili oni, naši protiv njihovih, ali takvi baloni se brzo ispušu.

