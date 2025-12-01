Zagrebački HDZ: Mit o poštenju možemovaca raspuknuo se kao balon od sapunice

"USKOK je podigao optužnice za aferu Hipodrom protiv kadrova bliskih zagrebačkoj gradskoj vlasti i Možemo!. Optuženi su za izvlačenje javnog novca, krivotvorenje dokumenata i djelovanje u okviru zločinačkog udruženja", naveo je.

Umjesto da osudi korupciju i smijeni svoje inkriminirane kadrove, kazao je Matijević, Možemo ih štiti i tako faktički podupire korupciju.

"Unatoč optužnici da je ukrao pola milijuna eura, Kosta Kostanjević je i dalje zadržan u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Osobnom intervencijom gradonačelnika Tomaševića, koji je dopustio izmjene sistematizacije radnih mjesta, optuženi Kostanjević, ostao je na visokoj plaći i privilegiranom položaju u ustanovi koju je opljačkao", rekao je Matijević.