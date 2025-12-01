afera hipodrom

Zagrebački HDZ: Mit o poštenju možemovaca raspuknuo se kao balon od sapunice

01.12.2025 u 15:47

Predsjednik Gradske organizacije HDZ‐a Grada Zagreba Ivan Matijević priopćio je u ponedjeljak da je stranka Možemo! od tobožnjih antikorupcionaša postala glavni zaštitnik korupcije, pozivajući se na USKOK-ovu optužnicu za aferu Hipodrom

"USKOK je podigao optužnice za aferu Hipodrom protiv kadrova bliskih zagrebačkoj gradskoj vlasti i Možemo!. Optuženi su za izvlačenje javnog novca, krivotvorenje dokumenata i djelovanje u okviru zločinačkog udruženja", naveo je.

Umjesto da osudi korupciju i smijeni svoje inkriminirane kadrove, kazao je Matijević, Možemo ih štiti i tako faktički podupire korupciju.

"Unatoč optužnici da je ukrao pola milijuna eura, Kosta Kostanjević je i dalje zadržan u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima. Osobnom intervencijom gradonačelnika Tomaševića, koji je dopustio izmjene sistematizacije radnih mjesta, optuženi Kostanjević, ostao je na visokoj plaći i privilegiranom položaju u ustanovi koju je opljačkao", rekao je Matijević.

Istaknuo je da se Možemo! godinama građanima predstavljaju kao moralna vertikala i tobožnji borci protiv korupcije, a sada na konkretnom slučaju pokazuju da su njezini glavni zaštitnici i podupiratelji.

"Mit o poštenju raspuknuo se na prvom koraku kao balon od sapunice", naveo je.

U aferi Hipodrom, za koju je u ponedjeljak podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.

Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića.

Prema optužnici, njih trojica su se od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. povezali u zločinačko udruženje radi stjecanja nepripadne koristi.

