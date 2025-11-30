unutarstranački izbori

Mladež HDZ-a dobila novog predsjednika: Tin Jurak na čelu mladih vladajuće stranke

M. Šu.

30.11.2025 u 19:27

Tin Jurak
Tin Jurak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MHDZ
Bionic
Reading

Na unutarstranačkim izborima u Mladeži HDZ-a, održanim ove nedjelje, za novog je predsjednika izabran Tin Jurak, priopćeno je iz te organizacije

Izbori su održani po načelu „jedan član — jedan glas“ na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, a glasovalo je ukupno 7.897 članica i članova Mladeži HDZ-a.

Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.

vezane vijesti

Jurak, koji je proteklih sedam godina obnašao dužnost predsjednika Mladeži HDZ-a Varaždinske županije, nakon što je izabran za novog predsjednika Mladeži, ujedno postaje i član Predsjedništva HDZ-a.

'Zahvaljujem svim članicama i članovima koji su izašli na izbore i podržali naš tim. Naša je obveza predlagati konkretne mjere i programe za mlade u Hrvatskoj te biti snažan glas svoje generacije na političkoj sceni. Nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner Vladi RH na čelu s premijerom Plenkovićem i aktivno sudjelovati u provedbi politika koje donose stvarne prilike mladima.', izjavio je Jurak.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naftna industrija

naftna industrija

Vučić o američkim sankcijama: 'Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku'
tisuće na ulicama

tisuće na ulicama

FOTO/VIDEO Završili Antifašistički marševi: U Zadru se maskirani mladići sukobili s interventnom policijom
obavljen očevid

obavljen očevid

Policija otkrila detalje eksplozije u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece

najpopularnije

Još vijesti