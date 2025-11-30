Mladež HDZ-a dobila novog predsjednika: Tin Jurak na čelu mladih vladajuće stranke

Na unutarstranačkim izborima u Mladeži HDZ-a, održanim ove nedjelje, za novog je predsjednika izabran Tin Jurak, priopćeno je iz te organizacije
Izbori su održani po načelu „jedan član — jedan glas“ na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, a glasovalo je ukupno 7.897 članica i članova Mladeži HDZ-a.
Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.
Jurak, koji je proteklih sedam godina obnašao dužnost predsjednika Mladeži HDZ-a Varaždinske županije, nakon što je izabran za novog predsjednika Mladeži, ujedno postaje i član Predsjedništva HDZ-a.
'Zahvaljujem svim članicama i članovima koji su izašli na izbore i podržali naš tim. Naša je obveza predlagati konkretne mjere i programe za mlade u Hrvatskoj te biti snažan glas svoje generacije na političkoj sceni. Nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner Vladi RH na čelu s premijerom Plenkovićem i aktivno sudjelovati u provedbi politika koje donose stvarne prilike mladima.', izjavio je Jurak.