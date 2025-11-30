Mladež HDZ-a dobila novog predsjednika: Tin Jurak na čelu mladih vladajuće stranke

Izbori su održani po načelu „jedan član — jedan glas“ na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske, a glasovalo je ukupno 7.897 članica i članova Mladeži HDZ-a.

Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.