Ekonomski fakultet u Zagrebu slavi 105. rođendan: Milanović imao važnu poruku za studente

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak je obilježio 105. obljetnicu osnutka, s fakulteta su istaknuli snažan međunarodni položaj, vrhunska postignuća i rastuću znanstvenu produkciju, a na svečanosti je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović
Milanović poručio da je Fakultet kroz povijest bio važna institucija intelektualnog i društvenog utjecaja te da se i danas mora održati duh znatiželje i kritičkog mišljenja koji je obilježio njegove najistaknutije profesore.
Milanović: Fakultet je važan i u formaciji i u intelektualnom utjecaju
Podsjetio da je 1920. godine u Zagrebu osnovana Viša škola za trgovinu i promet, preteča današnjeg fakulteta, i da je razvoj ekonomske struke u Hrvatskoj bio dugotrajan i politički osjetljiv proces, ali da je Fakultet postupno prerastao u jedno od središta intelektualnog djelovanja.
"Važan je bio u formaciji, važan u intelektualnom utjecaju”, rekao je Milanović podsjetivši na istaknute profesore poput Mije Mirkovića i Branka Horvata, čija su predavanja, kako je rekao, "punila studentske domove i stvarala generacije koje su oblikovale javni život". Pozvao je studente da čuvaju "duh zdrave skepse" te naglasio da je kritičko razmišljanje ono što je stvorilo i sačuvalo samostalnog čovjeka.
Dekanica Sanja Sever Mališa podsjetila je da je Fakultet prošle godine postao nositelj "trostruke krune" međunarodnih akreditacija - AACSB, EFMD i AMBA - čime se pozicionirao među manje od jedan posto poslovnih škola u svijetu.
"Ovo je potvrda kvalitete, etike i sustavnosti, ali prije svega ljudi. Profesori, istraživači, stručne službe, studenti, partneri i naši alumniji zaslužni su za svako postignuće", kazala je Sever Mališa.
Istaknula je snažan međunarodni iskorak Fakulteta – više od 200 aktivnih ugovora s institucijama iz više od 50 zemalja, nova partnerstva s fakultetima u Brazilu, Velikoj Britaniji, Indiji i Meksiku, te suradnju s prestižnim sveučilištima, među kojima su Manchester Metropolitan University i Hult International Business School. Fakultet je prošle godine ugostio 350 stranih studenata, dok je više od 250 studenata EFZG-a boravilo na razmjenama u više od 20 država.
U istraživačkom radu, nastavnici su objavili 470 radova, od čega 238 u časopisima, a fakultetski istraživači sudjeluju u više od 10 međunarodnih projektnih konzorcija, poput Erasmus+, Horizon i Interreg programa.
Dekanica Sever Mališa: Ekonomski fakultet velik je zbog svojih ljudi
U akademskoj godini 2024./2025. promovirano je ukupno 1350 studenata. "Ekonomski fakultet je velik zbog svojih ljudi. Ako trebam reći što je najvažnije u ovih 105 godina, onda su to ljudi", zaključila je dekanica.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić poručio je da trostruka akreditacija EFZG-a "svrstava među najbolje globalne institucije" te naglasio kako se takvi iskoraci postižu "hrabrošću, upornošću i jasnom vizijom". Istaknuo je važnost programskih ugovora koji Sveučilištu i sastavnicama donose financijsku stabilnost i omogućuju kvalitetnu obnovu infrastrukture.
Govoreći o obnovi zgrade Fakulteta, Lakušić je naglasio da je riječ o ključnom projektu koji će stvoriti modernije i funkcionalnije uvjete za studente, nastavnike i administraciju. Podsjetio je i na zahtjeve međunarodnih reakreditacija, ocijenivši da su ih Ekonomski fakultet i Sveučilište uspješno ispunili.
Svečanost je završila uručenjem nagrada nastavnicima i istraživačima za doprinos u znanosti i razvoju te studentima za odličan uspjeh i projekte.