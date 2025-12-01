Ekonomski fakultet u Zagrebu slavi 105. rođendan: Milanović imao važnu poruku za studente

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak je obilježio 105. obljetnicu osnutka, s fakulteta su istaknuli snažan međunarodni položaj, vrhunska postignuća i rastuću znanstvenu produkciju, a na svečanosti je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović

Milanović poručio da je Fakultet kroz povijest bio važna institucija intelektualnog i društvenog utjecaja te da se i danas mora održati duh znatiželje i kritičkog mišljenja koji je obilježio njegove najistaknutije profesore. Milanović: Fakultet je važan i u formaciji i u intelektualnom utjecaju Podsjetio da je 1920. godine u Zagrebu osnovana Viša škola za trgovinu i promet, preteča današnjeg fakulteta, i da je razvoj ekonomske struke u Hrvatskoj bio dugotrajan i politički osjetljiv proces, ali da je Fakultet postupno prerastao u jedno od središta intelektualnog djelovanja. "Važan je bio u formaciji, važan u intelektualnom utjecaju”, rekao je Milanović podsjetivši na istaknute profesore poput Mije Mirkovića i Branka Horvata, čija su predavanja, kako je rekao, "punila studentske domove i stvarala generacije koje su oblikovale javni život". Pozvao je studente da čuvaju "duh zdrave skepse" te naglasio da je kritičko razmišljanje ono što je stvorilo i sačuvalo samostalnog čovjeka.

Dekanica Sanja Sever Mališa podsjetila je da je Fakultet prošle godine postao nositelj "trostruke krune" međunarodnih akreditacija - AACSB, EFMD i AMBA - čime se pozicionirao među manje od jedan posto poslovnih škola u svijetu. "Ovo je potvrda kvalitete, etike i sustavnosti, ali prije svega ljudi. Profesori, istraživači, stručne službe, studenti, partneri i naši alumniji zaslužni su za svako postignuće", kazala je Sever Mališa. Istaknula je snažan međunarodni iskorak Fakulteta – više od 200 aktivnih ugovora s institucijama iz više od 50 zemalja, nova partnerstva s fakultetima u Brazilu, Velikoj Britaniji, Indiji i Meksiku, te suradnju s prestižnim sveučilištima, među kojima su Manchester Metropolitan University i Hult International Business School. Fakultet je prošle godine ugostio 350 stranih studenata, dok je više od 250 studenata EFZG-a boravilo na razmjenama u više od 20 država.