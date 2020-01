Pitate se hoćete li moći putovati u Veliku Britaniju i dalje samo s osobnom iskaznicom? Evo odgovora

Brexit ne donosi nikakve promjene za turistička putovanja iz Hrvatske prema Velikoj Britaniji ove godine, kao ni za ona iz te zemlje prema Hrvatskoj, te svi koji su već rezervirali ili tek planiraju putovati to i dalje mogu samo s osobnom iskaznicom, a kako će biti od iduće godine ovisit će o sporazumima s EU

"Jedino što je bila neka mala bojazan je kretanje tečaja funte, jer je u jednom trenutku pala i to se odmah vidjelo u bukingu. No u zadnje vrijeme koliko pratimo nema važnijih promjena i mislimo da, ako se i dalje ne bude dogodilo ništa negativno s tečajem, iz Britanije i ove godine možemo očekivati dobre rezultate. Tečaj funte stoga mislim da je ključan, jer ako padne 10 posto, to je već ozbiljna priča, ali i obrnuto, ako poraste, što se najavljuje i što je i moguće, ali to će za hrvatski turizam biti dobro", zaključuje Ostojić.

Fain: Domaće putničke agencije Britaniju rade kao i prije

Poruku putnicima koji žele u Britaniju da ne trebaju brinuti šalje i predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain, uz ocjenu da su Velika Britanija i London uvijek zanimljive i popularne destinacije, u koje će turisti, pa i iz Hrvatske i drugih članica EU-a, Europe i cijelog svijeta uvijek putovati.

"Ako će pritom jednog dana opet trebati putovnica i viza, kao što je trebalo prije ulaska Hrvatske u EU, u redu, onaj tko će htjeti ići i to će izvaditi. No, za sada i ove godine to ništa još ne treba, i naše članice-agencije za sada ne bilježe nikakve otkaze rezervacija i putovanja za tu zemlju, nego suprotno, kao i do sada dobro zanimanje", kaže Fain, koji također drži da nema razloga za poskupljenje ni cijena avio karata ni aranžmana ni drugih turističkih ponuda i usluga za Britaniju, a koliko čuje i cijene hotela i drugog u toj su zemlji i ove godine kao u 2019.