Još nešto manje od mjesec dana ostalo je do rokova za polaganje državne mature, no nakon uputa HZJZ-a krenule su i prve kritike. U Vladi ne odustaju od mature, no pitanje je može li se ona u ovim okolnostima i odgoditi

Ispiti na državnoj maturi polagat će se u dva bloka i to tako da će se obavezni predmeti polagati od 8. do 24. lipnja, a izborni počevši od 25. lipnja. Nakon što su određeni datumi za državnu maturu stigle su i preporuke HZJZ-a o tome kako je uopće izvoditi. Epidemiolozi su preporučili da se matura organizira na način da se pisanje A i B razine ispita odvija u zasebnim danima kako bi se smanjio broj učenika koji u istom danu dolaze u ustanove. Jednako tako, predlaže se da se veći ispiti organiziraju tako da se u jednom danu održava jedan ispit (ili dio ispita, test ili esej, ako se radi o ispitu hrvatskog jezika) kako bi se mogla provesti primjerena higijena prostorija i provjetravanje te osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak pristupnika iz ustanove uz održavanje razmaka od dva metra.

U preporukama stoji da državnoj maturi može pristupiti isključivo pristupnik koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti te da ne može pristupiti onaj kome je izrečena mjera samoizolacije te kod koga je utvrđena zaraza COVID-om 19. Prije pristupanja maturi učenici moraju izmjeriti temperaturu i na licu mjesta, ako to ne učine ranije elektronički, moraju pokazati dokaz da im nije propisana mjera samoizolacije te pokazati osobnu iskaznicu. Pred ulazom u ustanovu neophodno je organizirati jedan ili više natkrivenih punktova, opremljenih dozatorom s dezinficijensom. >>>Ravnatelji osuli paljbu po HZJZ-u zbog uputa o provedbi državne mature tijekom epidemije<<< No takve preporuke na nož je dočekala Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Kažu kako se u uputama navodi da dolazak učenika na ispite državne mature treba organizirati tako da se ne grupiraju, a istovremeno se postavlja uvjet da se prikupljaju izjave i kontroliraju osobne iskaznice prije ulaza u ustanovu te se također navodi da je neophodno organizirati jedan ili više natkrivenih punktova ispred ulaza u ustanovu u kojima će se provjeravati izjave i osobne iskaznice te davati upute. Ravnatelji smatraju velikim problemom kontroliranje iskaznica i izjava ispred ulaza u školu i nisu u mogućnosti postaviti natkrivene punktove ispred svih škola. Pod mjerama opreza prije ispita navodi se da svi 14 dana prije svakog ispita (ne samo prvog na koji izlaze) izbjegavaju mjesta većeg okupljanja ljudi, uključivši javni prijevoz. Gotovo svi učenici dolaze u školu koristeći javni prijevoz, smatraju ravnatelji i tvrde da se uopće nije moguće pridržavati ove upute, već može biti samo preporuka.