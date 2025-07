Imamo novi Registar isključenih igrača: 'Cilj je da spriječi totalni 'potop'

Dodao je da je kod bolesti ovisnosti problem što ih je teško kontrolirati i ovim se modelom ljudima daje mogućnost da se isključe i potraže stručnu pomoć. Upozorio je da primjerice osoba koja izađe s liječenja o ovisnosti o kocki pred sobom ima niz izazova od poslovnica do online platformi za igre na sreću.

Rekao je da je svrha ovog modela prevencija i poboljšanje efikasnosti tretmana liječenja kod ovisnika o kocki. "Namijenjen je osobama koje kada vide da bi se njihov problem ovisnosti mogao razviti da same sebe isključe od daljnjeg igranja. Cilj tog modela je da spriječi onaj totalni 'potop'", kazao je.

Novi Registar isključenih igrača omogućuje centralizirano isključenje za razliku od dosadašnjeg sustava koji je omogućavao isključenje samo kod pojedinačnih priređivača igara. "U Hrvatskoj je između jedan do dva posto populacije razvilo neki oblik ovisnosti o kocki, što je između 40 i 50 tisuća ljudi", kazao je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković.

Petković je kazao kako je Registar isključenja igrača samo jedan dio društveno odgovornog segmenta priređivanja igara na sreću, a reguliranje reklama je druga faza koja je već usvojena i od Nove godine će reklamiranje biti puno restriktivnije.

"Bit će apsolutna zabrana reklamiranja u internetskim medijima, televiziji, radiju, elektronskim medijima, publikacijama od 6 do 23 sata. Bit će zabranjeno i reklamiranje u tiskanim medijima, odnosno na panoima i džambo plakatima.

"Uz identifikaciju, uz regulaciju oglašavanja, doći će i do zabrane kladomata (samoposlužnih aparata u ugostiteljskim objektima). Tako da mi vjerujemo da će sa svim tim mjerama doći do smanjenja same dostupnosti, osobito mladima", rekao je Petković.