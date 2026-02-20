Pijana igra u vojarni odnijela život: Francuski vojnik upucan u glavu

Brigadir Alexandre Lanckbeen teško je ozlijeđen prošle subote tijekom zabave na kojoj se konzumirao alkohol u Vojnoj nastavnoj bolnici Percy u Clamartu, zapadno od Pariza.

Prema navodima francuskog tužiteljstva, tijekom onoga što je opisano kao igra među vojnicima ispaljen je hitac iz napunjenog pištolja, a metak je pogodio Lanckbeena u glavu, piše BBC.

Vojni guverner Pariza Loïc Mizon izjavio je da je s 'dubokom tugom' u petak doznao za smrt 20-godišnjaka, koji je preminuo od posljedica ozljeda.

'Želim izraziti najdublju sućut njegovoj obitelji i bližnjima te ih uvjeriti u punu potporu oružanih snaga', napisao je u objavi na X-u.

Brigadir Lanckbeen služio je u 35. padobranskoj topničkoj pukovniji sa sjedištem u Tarbesu te je bio raspoređen u sklopu operacije Sentinelle, dugotrajne domaće sigurnosne operacije.

Prema tužiteljstvu, u subotu navečer četvorica vojnika smještenih u bolnici Percy započela su igru poznatu unutar vojske, koja uključuje pokušaj razoružavanja kolege i onesposobljavanja njegova oružja.

Oružje je obično ispražnjeno, no u ovom slučaju to nije bilo, navode lokalni mediji. Tijekom igre ispaljen je hitac koji je Lanckbeena pogodio u glavu.

Tri vojnika, koji su također bili raspoređeni u sklopu operacije Sentinelle, pojavila su se u utorak pred sudom u Parizu u vezi s pucnjavom, prenose lokalni mediji.

Jedan vojnik optužen je za 'nasilje oružjem koje je dovelo do trajnog invaliditeta te kršenje zapovijedi konzumiranjem alkohola'.

Druga dvojica navodno su optužena za 'nehotično nanošenje tjelesne ozljede koja je prouzročila nesposobnost za rad dulju od tri mjeseca, uslijed očite i namjerne povrede propisa o sigurnosti ili oprezu'.

Također su optuženi za 'izmjenu mjesta kaznenog djela radi ometanja pravde'

Nakon Lanckbeenove smrti očekuje se prekvalifikacija optužbi.