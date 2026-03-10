Akcija Uskoka u Zagrebu: Uhićen carinik, tražio je mito

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provode kriminalističko istraživanje na području Zagreba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela protiv službene dužnosti.

Po nalogu USKOK-a, policija provodi uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila navedena kaznena djela. Tijekom dana jedna osoba je uhićena te je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba bit će predana pritvorskom nadzorniku, a policija će protiv nje podnijeti kaznenu prijavu USKOK-u. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, riječ je o cariniku koji je tražio mito. Navodno ga je policija, nakon tajno provedene akcije, uhitila jer postoji osnovana sumnja da je tražio 10 tisuća eura mita kako bi jednom čovjeku oprostio netom počinjeni carinski prekršaj.

Taj čovjek odlučio je traženje mita osobno prijaviti policiji, nakon čega je policija organizirala kriminalističku klopku tijekom koje je, na području metropole, cariniku predan označeni novac.