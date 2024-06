Petrov manjincima: Odlučite se jeste li vladajući ili oporba

"Volio bih da se istraži na primjer odakle Možemo! dobiva toliku lovu da ima toliko mogućnosti za reklamiranje, je li to od Sorosa”, rekao je i podsjetio na prijedlog Mosta da se osnuje poseban porezni odjel za ispitivanje nerazmjera imovine. Upitan o očekivanjima od europskih izbora, Petrov je ustvrdio da će Most imati eurozastupnika, a o tome tko će otići u Europski parlament odlučit će dan nakon izbora, ono što je najbolje za Hrvatsku i za Most.

"Meni bi , iskreno, najbolje bilo u ulozi psihijatra u Metkoviću”, dodao je i poručio da nije u politici zbog pozicija nego jer želi učiniti nešto za društvo. Petrov se još jednom osvrnuo i na pravobraniteljicu za djecu tvrdeći da želi izbaciti božićne priredbe i svetoga Nikolu iz vrtića i škola.