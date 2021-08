Peter Galbraith: 'Jasno je da je Afganistan izgubljeni slučaj, a nitko se ne želi boriti za izgubljeni slučaj'

Peter Galbraith, bivši povjerenik UN-a za Afganistan i prvi veleposlanik SAD-a u RH, gostovao je u Dnevniku N1.

“Petraeus bio glavni arhitekt neuspjele strategije”

Rekao je da je David H. Petraeus bio glavni arhitekt neuspjele strategije: “Cijela ideja iza strategije bila je istjerati neprijatelja i uspostaviti sigurnost. To su činili NATO i afganistanske sigurnosne snage, a zatim ste uspostavljali administraciju i gospodarski razvitak. No ta vlada nije uspjela funkcionirati – ta lokalna administracija bila je korumpirana. Cijela stvar bila je neuspjeh, neuspjeh strategije koji je koštao do tri bilijuna dolara”, kazao je.

“Postalo je jasno da je Afganistan izgubljeni slučaj, a nitko se ne želi boriti za izgubljeni slučaj”, kaže.

“Korupcija je srušila afganistansku vlast i vojsku”

Galbraith odbacuje tvrdnje da je rat u Afganistanu zavšio kada SAD više nije vidio interes. “Poštenije bi bilo reći da je završio nakon 20 godina, tri bilijuna dolara i više od 2000 izgubljenih američkih života i života lokalnog stanovništva, Afganistanska vlada i vojska nisu mogli sami stajati protiv talibana. Da smo ostali prisutni, situacija se ne bi promijenila ni nakon 10 godina. Cijeli projekt nije funkcionirao.