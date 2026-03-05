Pete Hegseth poslao poruku Izraelu: 'Idite do kraja'

Američki ministar obrane Pete ⁠Hegseth poručio je Izraelu, u noćašćnjem razgovoru s ministrom obrane Israelom Katzom, da 'ide do kraja', rekavši da SAD stoji uz Izrael, priopćilo je u četvrtak izraelsko ministarstvo obrane

Katz je zahvalio Hegsethu na opsežnoj američkoj pomoći u obrani izraelskih građana od iranske raketne prijetnje, navodi se. Izraelska vojska objavila je da je u četvrtak pokrenula "val napada velikih razmjera na infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana". Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila o eksplozijama u Teheranu, bez pružanja detalja o potencijalnim posljedicama. Eksplozije su u Jeruzalemu čuli novinari AFP-a u četvrtak ujutro. Iran je u četvrtak ispalio još jednu salvu projektila na Izrael, izvijestili su izraelska vojska i iranski državni mediji, što je izazvalo uzbune u nekoliko područja, uključujući Tel Aviv, ali nije uzrokovalo žrtve.

Npadai na Libanon Službena libanonska novinska agencija ANI izvijestila je u četvrtak da je u izraelskom zračnom napadu ubijen vođa Hamasa u sjevernom Libanonu, prvi vođa palestinske islamističke skupine ubijen od početka američko-izraelske ofenzive protiv Irana. Južni Bejrut, uporište proiranskog pokreta Hezbolah, bio je meta još jednog zračnog napada u noći na četvrtak. Prije toga izraelska je vojska pozvala libanonske stanovnike na evakuaciju iz predgrađa Bejruta. Izraelska vojska je na Telegramu obzjavila da je "počela napadati infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu".

Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia







