Trumpov put od Odbora za mir do napada na Iran u samo 10 dana: Slijedi li novi veliki rat?

Operacija je pokrenuta usred diplomatskih pokušaja ograničavanja iranskog nuklearnog programa, a bez šire javne rasprave u američkom Kongresu ili među saveznicima. Kritičari tvrde da pravna osnova za napad nije jasno predstavljena, dok Bijela kuća operaciju opisuje kao nužan odgovor na dugoročnu prijetnju koju predstavlja Teheran.

'Predsjednik u vlastitoj izjavi priznaje da je ovo rat, a Ustav zahtijeva da se administracija obrati Kongresu za odobrenje, nešto što nije učinila', rekao je zastupnik Jim Himes iz Connecticuta, vodeći demokrat u Odboru za obavještajne poslove Zastupničkog doma.

Himes je rekao: 'Kao što sam rekao tajniku Marcu Rubiju kada je informirao 'Bandu osmorice' - skupine čelnika obavještajnih odbora i Kongresa - vojne akcije u ovoj regiji gotovo nikada ne završavaju dobro za Sjedinjene Države, a sukob s Iranom može se lako spiralno proširiti i eskalirati na načine koje ne možemo predvidjeti. Čini se da Donald Trump nije naučio lekcije iz povijesti.'

Poruke iz Washingtona i Tel Aviva

U osam minuta dugom obraćanju nakon početka napada Trump je poručio da operacija neće biti ograničena na simbolične udare. Upozorio je da bi iranske Revolucionarne garde mogle biti potpuno uništene ako ne odustanu od otpora te pozvao iransko stanovništvo i etničke manjine da se suprotstave vlastima.

'Vrijeme je da se narod Irana oslobodi tereta tiranije i izgradi slobodnu i miroljubivu državu', rekao je američki predsjednik. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da se Izrael pridružio operaciji kako bi 'uklonio egzistencijalnu prijetnju koju predstavlja iranski režim', piše Guardian.

Napadi su uslijedili nakon višemjesečnih pregovora Washingtona i Teherana o ograničavanju obogaćivanja urana. Razgovori su se odvijali dok je SAD istodobno gomilao vojne snage u regiji - najveće od invazije na Irak 2003. godine - što je, prema analitičarima, dovelo u pitanje stvarnu održivost diplomatskog procesa.