Pet kandidata najavilo borbu za fotelju premijera Velike Britanije

Borba za mjesto Therese May u subotu se usijala s pet kandidata koji se sad natječu za funkciju premijera Velike Britanije čiji će glavni zadatak biti vođenje procesa istupanja te podijeljene države iz Europske unije

May je u petak najavila svoju ostavku zbog neuspjeha provedbe brexita. Očekuje se da će doći do novih parlamentarnih izbora ili da će premijerku zamijeniti novi čelnik koji će tražiti oštriji razlaz s EU-om koji bi mogao dovesti do sukoba s tim savezom.

Posljednji kandidat koji se pridružio utrci je ministar zdravlja Matt Hancock. Prije njega tu su ambiciju izrazili bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, trenutni ministar istog resora Jeremy Hunt, tajnik za međunarodni razvoj Rory Stewart i bivša ministrica rada i mirovina Esther McVey.

Smatra se da će se za vodstvo Britanije natjecati desetak kandidata. Ministar trgovine Liam Fox i bivši zamjenik ministra za brexit Steve Baker u subotu nisu odbacili da će se i oni kandidirati.