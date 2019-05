Boris Johnson glavni je favorit za nasljednika Therese May. Pogledajte koja se još ekipa vrzma oko Downing Streeta 10

Već za dva tjedna Theresa May napustit će čelo Konzervativne stranke, a uskoro nakon toga i dužnost britanske premijerke. Više od 10 kandidata spominju se kao mogući novi stanari u središtu britanske vlade, u ulici Downing 10, a najviše šanse pritom se daje bivšem britanskom šefu diplomacije i gradonačelniku Londona Borisu Johnsonu

Osebujni, a vjerojatno i najprepoznatljiviji britanski političar Boris Johnson glavni je favorit za čelno mjesto Konzervativne stranke, a time i funkciju britanskog premijera. Prema anketi koju je proveo britanski Times, Johnsona bi kao lidera voljelo vidjeti čak 39 torijevaca. U javnosti je prvo zamijećen kao gradonačelnik Londona, a kasnije je ušao u visoku politiku. Johnson je čak sjedio u vladi Therese May, bio je ministar vanjskih poslova, pa i posjetio Hrvatsku. No prije gotovo godinu dana, odnosno u srpnju 2018., Johnson je podnio ostavku nezadovoljan pregovorima o sporazumu o Brexitu koje je May vodila s Europskom unijom.

O njegovoj popularnosti govori i činjenica da su na konvenciji konzervativaca krajem prošle godine članovi stranke čekali u redovima kako bi čuli njegov govor. Zagovara da se stranka vrati tradicionalnim vrijednostima, poput niskih poreza i čvrstog upravljanja. Vrlo često može ga se vidjeti kako biciklom dolazi na posao u Londonu.

Drugi u anketi Timesa za nasljednika Therese May također je jedan od bivših ministara, Dominic Raab. Lani je napustio poziciju ministra za Brexit i to zbog toga što je smatrao da nacrt sporazuma o Brexitu ne odgovara onome što su konzervativci obećali na izborima 2017. Prije nego što je postavljen za ministra radio je na nižim dužnosničkim poslovima u ministarstvima. Raab, koji ima i crni pojas u karateu, žestok je zagovornik Brexita. Iako još nije objavio kandidaturu, upitan bi li želio biti premijer kazao je: 'Nikad ne reci nikad.'

Među onima koji su se također našli na popisu kandidata aktualni je britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt, a na toj poziciji naslijedio je Borisa Johnsona. Hunt je bivši britanski ministar zdravstva koji zbog toga nije popularan među glasačima iz redova zdravstvenih radnika, pogotovo onih koji rade u financijski neizvjesnom državnom zdravstvu. Kritičar ga nazivaju i 'Theresa May u hlačama'. Hunt je, za razliku od Raaba i Johnsona koji zagovaraju Brexit, bio jedan od onih koji su na referendumu glasali za ostanak Britanije u Europskoj uniji. Novinarima koji su ga nedavno upitali hoće li se uključiti u izbore za lidera konzervativaca samo je poručio: 'Pričekajte pa ćete vidjeti.'

Jedan od nekadašnjih najbližih suradnika bivšeg britanskog premijera Davida Camerona, Michael Gove, bio je u utrci za njegova nasljednika, no iz te se utrke rano povukao, a May je na kraju pobijedila. Po nekima kontroverzna figura u britanskoj politici, Gove je kao jedan od najbližih Cameronovih suradnika glasao za izlazak Britanije iz EU-a, što mu bivši britanski premijer nije oprostio. Gove je uz Johnsona bio jedan od najvećih zagovornika Brexita. Uspio je ući u vladu Therese May, i to kao ministar okoliša, a tvrdi zagovaratelji Brexita zamjeraju mu to što je ostao lojalan May i u posljednjim danima njezine vladavine.

'Druga premijerka u povijesti, no ne i posljednja', riječi su kojima je Theresa May opisala sebe u najavi ostavke. Iako je uvjerena da neće biti posljednja žena na premijerskom mjestu, na vrhu piramide favorita ipak se ne pojavljuju žene. Tek peta prema omjerima koje je dao britanski Guardian nalazi se Andrea Leadsom. Leadsom je posljednja napustila britansku vladu, samo dva dana prije nego što je May najavila da odlazi, a bila je zadužena za odnose vlade i Donjeg doma parlamenta. Već je jednom pretendirala za britansku premijerku i to kada se birao nasljednik Davida Camerona. Dapače, tada je uz Theresu May ostala jedina u utrci, no funkcije ju je koštala izjava da bi kao majka znala bolje što je dobro za budućnost Britanije nego Theresa May. Novinarima je rekla da sada ozbiljno razmišlja o tome da se kandidira za nasljednicu Therese May.

Bivši bankar pakistanskog podrijetla Sajid Javid također se spominje kao jedan od mogućih nasljednika May. U vladi je prošao nekoliko pozicija, no trenutno obnaša dužnost ministra unutarnjih poslova. U svom uredu na zidu ima i sliku pokojne britanske premijerke Margaret Thatcher. Na referendumu 2016. Javid je glasao za ostanak u Europskoj uniji, iako ga se ranije smatralo euroskeptikom. Zasad nije rekao da će se kandidirati, no to se može zaključiti iz nekih njegovih nastupa. Iako ga zasad opisuju kao outsajdera, u konkurenciji za novog britanskog premijera našao se i ministar zdravstva Matt Hancock. U korist mu, prema pisanju Guardiana, ide i to što je sposoban. U vladi je obnašao nekoliko funkcija, a na referendumu 2016. glasao je za ostanak u Europskoj uniji. Kao druga žena na listi pojavljuje se Penny Mordaunt, friško imenovana ministrica obrane. Prije toga bila je ministrica zadužena za međunarodni razvoj, a sektor obrane ta rezervistica u Kraljevskoj mornarici preuzela je prije svega mjesec dana. Upravo ju je imenovanje na novu funkciju dovelo na listu konkurenata. Velika je zagovornica Brexita i očekivalo se da će prije mjesec dana, nakon što je May obznanila sporazum o Brexitu, napustiti vladu, no to se nije dogodilo.

Odlaskom Mordaunt na funkciju ministrice obrane, ostalo je upražnjeno mjesto ministra međunarodnog razvoja. I na tu poziciju uskočio je Rory Stewart, također spominjan kao jedan od kandidata. Stewart se školovao u prestižnoj privatnoj školi za dječake Eton Collegu, koji je pohađalo čak 18 bivših britanskih premijera, te prinčevi William i Harry. Kao diplomat, Stewart je prohodao nekoliko tisuća kilometara preko Irana, a o svom pješačenju kroz Afganistan napisao je i knjigu. Glasao je za ostanak u Europskoj uniji i žestok je protivnik izlaska bez sporazuma.

Među onima koji su već odavno ušli u kampanju za novog lidera Konzervativne stranke je Esther McVey. Ta bivša televizija voditeljica u vladi Therese May bila je ministrica rada, no podnijela je ostavku nezadovoljna planom za Brexit. Među imenima kandidatkinja spominju se i ona Liz Truss i Amber Rudd. Liz Truss državna je tajnica u ministarstvu financija, a prije toga bila je i ministrica za zaštitu okoliša i ministrica pravosuđa. Iako je 2016. glasala za ostanak u Europskoj uniji, u međuvremenu je navodno promijenila mišljenje. S druge strane, Rudd svoje mišljenje nije promijenila. I ona je glasala za ostanak i protivi se izlasku bez sporazuma. Rudd je bivša ministrica unutarnjih poslova koja je podnijela ostavku na tu dužnost lani, no brzo je imenovana ministricom rada.