Johnson kaže da sljedeći premijer mora provesti 'pravi' Brexit

Novi britanski premijer mora brzo djelovati kako bismo na "pravi" način napustili Europsku uniju, izjavio je u petak bivši ministar vanjskih poslova i zagovornik izlaska iz EU-a Boris Johnson, nakon što je Theresa May najavila da će odstupiti s premijerskog položaja.

Johnson, iz redova konzervativaca, najizglednija je zamjena za premijerku May. Govoreći na konferenciji u Švicarskoj, Johnson je kazao da je May bila "stoički strpljiva" u suočavanju sa svim zavrzlamama oko izlaska zemlje iz europskog bloka. Pokušala je to učiniti tri puta i nije uspjela stubokom podijeljeni parlament privoljeti na ratifikaciju sporazuma s Bruxellesom.

"Posao našeg novog čelnika u Ujedinjenom Kraljevstvu, bilo da je on ili ona, je da izađemo iz EU-a na pravi i odgovarajući način i pospremimo Brexit na spavanje", kazao je Johnson.