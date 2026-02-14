Peršurić: IDS je i dalje jedina politička snaga koja brine o Istri, Rijeci i Kvarneru

U ozračju obljetnice osnutka, Sabor IDS-a okupio je članove i delegate iz svih dijelova Istre, Rijeke i Kvarnera te još jednom, kako je istaknuto, potvrdio političku stabilnost i organizacijsku snagu najdugovječnije regionalne stranke u Hrvatskoj.

"Nastali smo prije 36 godina iz potrebe da naš kraj ima svoj glas, i taj glas ćemo i dalje jasno i hrabro zastupati. Regionalizam za nas nije parola, nego odgovornost prema ljudima koji ovdje žive i rade" - rekao je Peršurić.

Uz osvrt na dosadašnji rad i postignuća, naglasak je stavljen na buduće razdoblje - jačanje organizacije, snažniji rad na terenu i daljnju borbu za decentralizaciju i ravnomjeran razvoj. Saboru su prisustvovala 193 delegata koji su sudjelovali u dopunskim izborima, sukladno novom Statutu stranke, čime je zaključen unutarstranački izborni proces kroz izbor Valtera Flega za zamjenika predsjednika IDS-a.

Peršurić je istaknuo da rezultati Sabora potvrđuju jedinstvo i stabilnost stranke. "Naša snaga je u terenu, u ljudima i u iskustvu koje smo gradili desetljećima. IDS mora ostati otvoren, moderan i snažno ukorijenjen u svakom dijelu regije. Pred nama je razdoblje u kojem ćemo dodatno jačati organizaciju, raditi na programskim smjernicama i još snažnije zastupati interese našeg kraja na svim razinama", poručio je.

Novoizabrani zamjenik predsjednika, Flego je zahvalio na povjerenju te naglasio da IDS i dalje ima važnu ulogu u političkom prostoru jer je IDS, kako je rekao. kroz 36 godina pokazao da zna upravljati, razvijati i povezivati.

"Naša odgovornost je očuvati stabilnost, ali i odgovoriti na nove izazove suvremenog društva. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom dodatno osnažiti regionalnu politiku i dati snažan doprinos i na nacionalnoj razini", zaključio je.