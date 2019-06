Pernar najavio izlazak iz Živog zida: Ista osoba koja je mene maknula s liste objavila je i video

'Iz Živog zida ne izlazim dok Branimir Bunjac sjedi sa mnom u Saboru. Kada ga se makne iz Sabora, ja ću izaći iz Živog zida', poručio je Pernar novinarima u Saboru

'Sve ovisi o jednoj osobi i pitanje je hoće li ta osoba staviti ispred interes stranke ili svoj osobni interes. Ne želim govoriti ružno o kolegama. Znam da mediji nju ne podnose, a ne želim govoriti protiv bivših kolega niti protiv stranke', rekao je.

Kazao je da osobno misli da ima sve manje nade za Živi zid. 'Stranka će ostati upisana u registar, ali je pitanje koliku podršku uživa vodstvo. Kad bi Vladimira Palfi izašla na unutarstranačke izbore, pitanje je koliko bi dobila glasova članova', kazao je.

Prijelomni trenutak za Pernara, kako je pojasnio, bio je kada je jučer medijima poslan video Bunjca. 'Mislim da je video snimala ista osoba koja je organizirala presicu na Zrinjevcu, ista osoba koja je mene maknula s liste za Europski parlament, ista osoba koja je snimila video i objavila ga', kazao je.

Upitan je li to Vladimira Palfi, rekao je da ne želi ni u koga upirati prstom jer još uvijek misli da ima mogućnosti za dogovor.

Pernar je o Sinčiću i Palfi u izjavi cijelo vrijeme govorio kao o 'bivšim kolegama'. Upitan znači li to da je prelomio i da odlazi iz Živog zida, poručio je: 'Bojim se da su se oni prelomili. Kada kažem bivši kolege, govorim u kontekstu trenutnih odnosa. U ovom trenutku se ne osjećam kao dio te grupe i predosjećam da će ona uzeti taj mandat u Saboru. Hoće li oni biti bivši kolege, to je sada pitanje. Ako ne dođe do kompromisa, sigurno ću osnovati novu stranku i ići na izbore kao i do sada, ili samostalno ili u koaliciji. Nije mi problem biti i zadnji na listi. Ako birači odluče da je moja era u hrvatskoj politici gotova, nitko to ne može zaustaviti. Moja sudbina ovisi o hrvatskim biračima', poručio je Pernar novinarima u Saboru.