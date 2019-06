Sinčić raspisao izbore u Živom zidu: Mjesecima smo trpjeli teror, ucjene i prijetnje Pernara i Bunjca

Istodobno s tiskovnom konferencijom saborskog zastupnika Branimira Bunjca medijima se preko Facebooka obratio predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić

'S obzirom na novonastalu situaciju te to da su moji najbliži suradnici Ivan Pernar i Branimir Bunjac napravili ono što su napravili, i to, bojim se, zbog novca, moći, koristoljublja... nemam druge opcije nego raščistiti situaciju. Ne želim da me se spominje u kontekstu uhljebništva', naglasio je Sinčić, a potom krenuo u protunapad.

'Moji kolege su mjesecima trpjeli teror dvojice navedenih kolega i ja u sljedeća tri mjeseca najavljujem održavanje unutarstranačkih izbora pa neka stranka ocijeni kamo želi ići - hoće li biti stranka klimavaca i oportunista ili će biti čista i zdrava, onakva kakvu od samog početka stvaram', rekao je Sinčić, a prenosi N1.