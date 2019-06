Sinčić: Bunjac u zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije

Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida, gostujući u Dnevniku Nove TV komentirao je raskol u Živom zidu, video koji je procurio u medije, ali i ponašanje Branimira Bunjca kojeg je suspendirao kazavši da ' U zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije'

'To je snimka sa sastanka koji se odigrao prije nekoliko dana. Ne znam tko je snimio. Bilo je ondje mnogo ljudi, mogao ju je bilo tko snimiti. Snimka nažalost pokazuje problem koji se pojavio, a to je da gospodin Branimir Bunjac ne želi dati ostavku da bi Tihomir Lukanić ušao u Europski parlament. Nakon izbora, zbog preferencijalnih glasova, ja sam sa zadnjeg mjesta došao na prvo, kolega Branimir na drugo. Da bi kolega Tihomir išao u parlament kako je bilo najavljeno morao je dati ostavku', kazao je Sinčić.

Podsjetimo, Bunjac je prema Sinčićevim tvrdnjama izigrao dogovor prema kojem nitko od saborskih zastupnika tko je bio na listi za europske izbore ne bi trebao ići u Bruxelles. Zbog toga ga je i suspendirao.

'Gospodin Bunjac mora dati ostavku kao bi kolega Lukanić išao u EP. On je ne želi dati, nego želi sam ići u Europski parlament i time krši predizborni dogovor. Nama je predizborni dogovor svetinja. Radimo na temelju riječi. To je dogovoreno kod svih kandidata na listi da ćemo slati po jednu godinu svakog čovjeka s liste u u Bruxelles da se profilira, da imamo nove ljude. Bunjca to nažalost to ne zanima. On želi sam uzeti mandat. Ja ga pozivam i ovim putem da da ostavku', apelirao je Sinčić.

Naveo je kako novac, odnosno plaća od više od osam tisuća eura bruto, nije razlog raskola u stranci.

'Strašno mi je žao što se ovo dogodilo. Međutim nikome na čelu ne piše kakav je. zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije. Tome i video svjedoči i to je još jedan argument', kazao je Sinčić.

Kako se pojavila informacija da će se Vladimira Palfi, supruga Ivana Vilibora Sinčića, vratiti u Sabor kako bi eliminirala Bunjca koji je mijenja dok je na porodiljnom, oglasio se i Ivan Pernar kazavši da će on ako se to dogodi napustiti Živi zid.