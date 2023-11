Perković: Europa je bombardirana kokainom, svi konzumiraju svugdje

Naveo je podatak da je u zadnje tri do četiri godine došlo do globalnog trenda - porasta dostupnosti svih droga.

- Krenulo je s južnoameričkim kokainom koji je počeo bombardirati Europu. To je izazvalo i druge distributere. Međusobna konkurencija - raste proizvodnja različitih sintetičkih droga (amfetamina, extasyja). Marihuana je tu i kompeticija je dovela do velikih količina droge na tržištu što u nekim slučajevima dovodi do pada cijena. Ili, do rasta kvalitete same droge. To je u jednu ruku opasnije, jer konzumenti uzimaju koncentriranije supstance - opasnije za zdravlje, rekao je Perković za HRT.