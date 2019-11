Penava: Bio sam član Viber grupe, no izabrao sam opciju 'leave and delete'

Uoči Obljetnice pada Vukovara u Intervjuu tjedna Media servisa gostovao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Osim ovogodišnjeg programa Kolone sjećanja, osvrnuo se na izmjene državnih blagdana, stanje unutar HDZ-a i izborni program Kolinde Grabar Kitarović

"Vjerujem da je to iskreno i ne mislim da je to podilaženje jer je krupna stvar u pitanju. Jako veliki postotak populacije su stradalnici Domovinskog rata, nemoguće je s tom temom manipulirati, a ne osjetiti posljedice ako ti ljudi naiđu na neispunjena očekivanja".

Penava će sutra sudjelovati na Okruglom stolu "Ovčara - zločin bez kazne" na kojem će biti govora o neprocesuiranje ratnog zločina počinjenog na Ovčari od kojeg je prošlo 28 godina. Duže vrijeme vukovarski gradonačelnik upozorava na taj problem, prije nešto više od godinu dana bio je i prosvjed, no tvrdi do drugoga neće doći jer bi bio kontraproduktivan. A ima li neku drugu opciju na koji način probuditi državne institucije?

Osvrnuo se i na tzv. Whatsapp ili Viber aferu, odnosno objavljene su poruke iz tih grupa u kojima su neki članovi HDZ-a širili govor mržnje i upućivali oštre kritike na čelne ljude stranke. I sam je bio član jedne Viber grupe.

"Moram reći da sam obrisao nakon dva-tri dana kada sam ustanovio da ne mogu pratiti te poruke i da me to usporava u radu, da ću previdjeti nešto što mi je bitno za djelovanje Vukovara, to jest s terena. Tako da sam odabrao onu opciju leave and delete".

Na pitanje treba li takve članove stranka sankcionirati, što će HDZ izgledno i napraviti, odgovorio je:

"Budući da sam i sam vrlo često u takvoj situaciji, mislim da je stvar trenutka, težine teme i problematike koja se komunicira, a s druge strane i pozadine zbog čega to komunicirate. To je vrlo nezahvalno i trebalo bi usporediti slučaj do slušaja i vidjeti o čemu je bilo riječ. Naravno ako pozivate na lišavanja slobode i fizičke obračune, tome nema apsolutno mjesta na bilo kakvim društvenim mrežama".