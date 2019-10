Penava na pitanje o ostavci: Ne bih htio da ispadne da glumim princezu na zrnu graška. Rekao sam da sam spreman na sve

Gradonačelnici Splita i Vukovara Andro Krstulović Opara i Ivan Penava potpisali su Sporazum o prijateljstvu i suradnji između ovih dvaju gradova. Zasad nema najava toga što bi konkretno on mogao donijeti te se spominje eventualno obilježavanje 25. godišnjice dolaska Vlaka slobode u Split te klicanje Vukovaru tijekom govora Franje Tuđmana

'O kolegi Davoru sve najbolje, on je vrhunski intelektualac i političar širokih svjetonazora, to je to. Nisam sklon u ovom trenutku vagati tko je bolji, radi se o poprilično relativnoj kategoriji: danas možete biti prvi, ali to je subjektivno, ne znači da će i sutra biti tako. Ljudi i okolnosti se mijenjaju. No mi smo jedna stranka i ovo nije pravi trenutak za kvalifikacije takve vrste', rekao je Penava.

Dodao je i da nije razgovarao s Plenkovićem nakon incidentne situacije u Gradskom vijeću Vukovara, vezane uz statut grada ispisan na ćirilici, a osvrnuo se i na Milorada Pupovca:

'Stavovi moje strane vrlo su jasno artikulirani, jednako kao i stavovi druge strane, samo što su oni često umotani u celofan. No kada se prođe kroz katalizator poput Vukovara, sve je kristalno jasno: nije to Zagreb da se sve može ušušuriti i upakirati. Zdravo društvo naprosto ne može istodobno imati spomenik četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, a dva kilometra dalje bistu Blagi Zadri, to je naprosto notorna činjenica s kojom će se složiti 99 posto građana ove države. A mi to imamo. Svi se slažemo da to nije u redu, ali ja sam sklon više vjerovati djelima, nego riječima: riječ je jako lako prevaliti preko usta, a djela su ono što čini dužnosnike dužnosnicima i po čemu bi ih se trebalo mjeriti. Dok ne vidimo djela, meni i sve većem broju građana ove države ta upakiranost u raznorazne funkcije, primjerice predsjednika Odbora za ljudska prava i tako dalje, naprosto neće proći jer je u strašnoj koliziji s poviješću i porukama s terena', kazao je Penava.

Kazao je da osjeća podršku građana, dok mu je politički ambijent u državi i dalje 'maglovit i nejasan'. Tvrdi da će se to morati početi mijenjati ili će ambijent na koncu postati 'negostoljubiv i kancerogen', pa on u tome 'više neće moći obitavati'. Upitan znači li to da razmišlja o ostavci, odgovorio je:

'Ne bih htio da ispadne da sam neka razmažena osoba ili lik koji ima prohtjeve i glumi princezu na zrnu graška. Ovo su preozbiljne stvari, krucijalne za naše društvo i mladu državu, i rekao sam na tom tragu da sam spreman na sve. Ovo je možda jedna od najbenignijih stvari, slovo 'A' u abecedi hrvatske države i bez tog slova ja ne vidim kako je moguće ići dalje', zaključio je Penava.

Prethodno je, objavio je, sinoć i jutros imao sastanke s predstavnicima niza braniteljskih udruga sa splitskog i kaštelanskog područja, od kojih je dobio punu podršku.