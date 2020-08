Peđa Grbin: 'Nema novog SDP-a s ljudima koji su uništili stari SDP'

Jedan od mogućih nasljednika Davora Bernardića na mjestu šefa SDP-a, Peđa Grbin u intervjuu u Večernjem listu govorio je o tome zašto misli da je on najbolji izbor, kako vidi novi SDP te što misli o protukandidatima

Na pitanje je li ga iznenadilo što i Ranko Ostojić razmišlja o liderskoj poziciji, Grbin je rekao kako je Ostojićev doprinos SDP-u golem. 'Naravno da njegova kandidatura ima puni legitimitet. Ali, mislim da SDP-u danas treba nova energija, novi politički smjer, a to je upravo ono što ja nudim', poručuje.

'Sebe vidim kao kandidata koji članicama i članovima stranke nudi najbolji program i uvjeren sam da će to biti presudno za uspjeh na izborima, bez obzira na druge kandidate', rekao je u intervjuuu Grbin koji je, nakon SDP-ovog gubitka parlamentarnih izbora prvi najavio da će se kandidirati za predsjednika te stranke. U međuvremenu je dobio dvoje protukandidata, Mirelu Ahmetović i Željka Kolara, a nije isključeno da će ih biti još.

Osvrnuo se i na poraz stranke na parlamentarnim izborima i na pitanje kako to da nitko iz vodstva SDP-a nije podnio ostavku nakon toga.

'Vjerujem da znate da ja dvije godine nisam bio dio vodstva stranke, da sam bio suspendiran i isključen iz donošenja odluka o smjeru kojim stranka ide. Jedino zbog čega sam odgovoran i iskreno mi je žao jest to što nisam na vrijeme uspio uvjeriti dovoljan broj ljudi da idemo prema brodolomu i da je bolje izborni potop spriječiti, nego se naći na koljenima. Toliko o meni, a ako me pitate za arhitekte poraza, za one koji su se skrivali iza Bernardićevih skuta, a sada tvrde da su godinama bili protiv njega, ali eto, ništa nisu mogli, odgovor je da, trebali su snositi odgovornost i otići. Davor je postupio odgovorno, napravio je ono što je morao i sad bi trebao biti jedini krivac, što nije točno, jer bez onih koji su ga podržavali stvari bi krenule drugim tokom. Jednostavno, nema novog SDP-a s ljudima koji su uništili stari SDP i ostvarili najlošiji izborni rezultat od devedesetih godina prošlog stoljeća', poručuje Grbin.