[VIDEO] Komadina: Pravo je svakoga člana SDP-a kandidirati se

Obnašatelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina izjavio je u petak da je legitimno pravo svakoga člana SDP-a da se kandidira na unutarstranačkim izborima te da se osobno, dok traje izborni proces kandidatura, neće izjašnjavati o tome kojega kandidata podupire.

Na pitanje je li ga iznenadila kandidatura Željka Kolara za predsjednika stranke te čiji je on "igrač", s obzirom da je njegov kolega iz krapinsko-zagorskog SDP-a Siniša Hajdaš Dončić podržao Peđu Grbina, Komadina je rekao da je legitimno pravo svakoga člana da se kandidira i da je to očito učinio kolega Kolar. "Ovo što ste pitali jest malo čudno, no, ja to teško mogu komentirati, morat će to komentirati Hajaš Dončić i kolega Kolar," rekao je. Upitan koga podupire, i je li to Mirela Ahmetović, odgovorio je da on mora organizirati izbore te da daje potporu svim kandidatima koji će raditi u interesu stranke i socijaldemokracije. "Dok traje izborni proces kandidatura, ne mislim se izjašnjavati," rekao je.

Na opetovani upit o favoritu i novim kandidatima, Komadina je odgovorio da je kandidata raznih. "Znate situaciju u stranci, neki su iz nekih vremena naših ratova i podjela, neki nisu, o tome će suditi moje kolegice i kolege na kutijama", rekao je. Istaknuo je da je na ovim izborima jedan član - jedan glas za sve, prema tome, smatra, teško da može biti demokratskiji sustav, iako nije ideala. "No, takav smo statut donijeli i očekujemo da se izborna kampanja provede, što bi se reklo, kako Bog zapovijeda", dodao je. S obzirom na dosadašnju dinamiku, Komadina očekuje ukupno do pet kandidata za predsjednika stranke. Novinare je zanimalo govori li to o nejednistvu u stranci, a Komadina je odgovorio da je riječ o o izborima na kojima će jedna osoba dobiti povjerenje i raditi na tome da stvori jaku ekipu i rukovodi strankom. "Ne znam što bi mi sada htjeli - imati jednoga kandidata i birati ili ih imati ih više, pa birati između njih. Sada ih imamo više i to će biti stvarni izbori", istaknuo je.