'TO JE OBLIK ZASTRAŠIVANJA'

Vukovarski SDP: 'Pavličekov zahtjev podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi'

L. Š. / Hina

09.11.2025 u 16:53

Kruno Raguž
Kruno Raguž Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju 'u najmanju ruku, neprimjerenim' zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija 'Srpkinja, heroina velikog rata', koja se treba otvoriti u utorak 11. studenoga, odgodi izvan studenoga

Taj je zahtjev 'u najmanju ruku neprimjeren i podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi' i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu', priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

Smatra kako 'u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog druga naroda ili manjine i političkog pritiska'.

'Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego 'vršenje pritiska' na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi', napisao je Raguž.

Vukovarski gradonačelnik Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija 'Srpkinja, heroina velikog rata', Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da 'izvan studenoga' odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak 11. studenoga. Dodao je kako svaka nacionalna manjina ima pravo njegovati svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju biti svjesni kako je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.

