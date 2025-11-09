Vukovarski SDP: 'Pavličekov zahtjev podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi'

Taj je zahtjev 'u najmanju ruku neprimjeren i podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi' i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu', priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

Smatra kako 'u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog druga naroda ili manjine i političkog pritiska'.