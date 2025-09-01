Park prirode Medvednica upozorio posjetitelje: Popularna staza pod opsadom stršljena

'Uz stazu se pojavio veći broj stršljena stoga svima, a posebno osobama koje su alergične na ubode osa, pčela i slično savjetujemo da izbjegavaju ovo područje', navode u objavi.

Stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca. Love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži.

'Gnijezda stršljena se u šumi ne uklanjaju, osim ako nisu u neposrednoj blizini objekata. U urbanim dijelovima (s kuća, iz vrtova, gradskih parkova i slično) stršljene uklanjaju za to osposobljene osobe', naveli su iz Parka prirode Medvednica.