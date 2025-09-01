PLANINARI, OPREZ!

Park prirode Medvednica upozorio posjetitelje: Popularna staza pod opsadom stršljena

L. Š.

01.09.2025 u 20:05

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Julien Duval
Bionic
Reading

Iz Parka prirode Medvednica poslali su upozorenje posjetiteljima koje se odnosi na one koji planiraju planinarenje stazom broj devet, od Talana prema planinarskom domu Risnjak

'Uz stazu se pojavio veći broj stršljena stoga svima, a posebno osobama koje su alergične na ubode osa, pčela i slično savjetujemo da izbjegavaju ovo područje', navode u objavi.

vezane vijesti

Stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca. Love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži.

'Gnijezda stršljena se u šumi ne uklanjaju, osim ako nisu u neposrednoj blizini objekata. U urbanim dijelovima (s kuća, iz vrtova, gradskih parkova i slično) stršljene uklanjaju za to osposobljene osobe', naveli su iz Parka prirode Medvednica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOPUNA ZAKONA

DOPUNA ZAKONA

Kazneno djelo: SDP predlaže zatvorske kazne za isticanje ustaških i četničkih simbola
vlatko cvrtila

vlatko cvrtila

Stručnjak o događajima u Kini: Stvara se savezništvo protiv 'bullyinga' carinama
PAD NADSTREŠNICE

PAD NADSTREŠNICE

'Srednjoškolci pamte': Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije

najpopularnije

Još vijesti