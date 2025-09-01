Park prirode Medvednica upozorio posjetitelje: Popularna staza pod opsadom stršljena

Iz Parka prirode Medvednica poslali su upozorenje posjetiteljima koje se odnosi na one koji planiraju planinarenje stazom broj devet, od Talana prema planinarskom domu Risnjak
'Uz stazu se pojavio veći broj stršljena stoga svima, a posebno osobama koje su alergične na ubode osa, pčela i slično savjetujemo da izbjegavaju ovo područje', navode u objavi.
Stršljeni pripadaju porodici osa, dio su ekosustava i biološkog lanca. Love kukce pa na taj način suzbijaju razne štetnike i tako pridonose prirodnoj ravnoteži.
'Gnijezda stršljena se u šumi ne uklanjaju, osim ako nisu u neposrednoj blizini objekata. U urbanim dijelovima (s kuća, iz vrtova, gradskih parkova i slično) stršljene uklanjaju za to osposobljene osobe', naveli su iz Parka prirode Medvednica.