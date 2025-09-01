Britanija suspendira zahtjeve registriranih izbjeglica za spajanjem obitelji

Laburistička vlada premijera Keira Starmera pod sve većim je pritiskom da smanji broj tražitelja azila koji dolaze u zemlju iz Francuske malenim čamcima nakon što su se hoteli u kojima su smješteni migranti našli u fokusu višetjednih i ponekad nasilnih prosvjeda.

Ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper rekla je parlamentu da sve više izbjeglica traži spajanje obitelji, što pogoršava problem smještaja. 'Sustav mora biti pod kontrolom i njime se mora upravljati na osnovi pravednih i pravilno provedenih pravila, a ne kaosa i iskorištavanja koje uzrokuju kriminalne krijumčarske bande', rekla je.

Po sadašnjem sustavu, tražitelj azila kojem je dopušteno da neograničeno ostane u zemlji može dovesti svojeg partnera ako može dokazati da su vezi najmanje dvije godine te djecu mlađu od 18 godina. Ove je godine u Britaniju neslužbeno malenim čamcima stiglo više od 29.000 ljudi, 38 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.