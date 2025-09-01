Stručnjak o događajima u Kini: Stvara se savezništvo protiv 'bullyinga' carinama

'Vrlo je zanimljivo da je na tom summitu bio i indijski premijer Narendra Modi , nakon sedam godina. Da nije bilo ovih carina koje su sada nametnute od 50 posto, on vjerojatno ne bi tamo išao', rekao je Cvrtila za HRT , dodajući da Modi na prošli summit nije došao.

Cvrtila se složio da su poruke ovoga puta oštrije i snažnije - zato što većina članica ima puno prigovoriti politikama SAD-a, pogotovo u pogledu carina.

Kineski predsjednik Xi Jinping na summitu , prvom u mandatu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uputio je neizravnu kritiku Sjedinjenim Državama, osudivši 'nasilničke prakse' i predstavivši svoju zemlju kao novog predvodnika globalnog poretka.

Rekao je i da Modi sigurno neće u potpunosti prekinuti odnose s SAD-om jer među njima postoje velike poveznice, uključujući skupinu Quad.

On je ovime pokazao da postoje i određene alternativne opcije, a isto tako je pokazao da pritisak SAD-a svakako neće uroditi onim željenim orijentacijama koje je SAD očekivao od Indije, dodao je.

Fotografiju srdačnog susreta Modija s Xijem i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nazvao je značajnom.

'Ovo je značajna slika jer ako uzmemo ovo prijateljstvo koje se ističe između Rusije i Kine, tu je sada i Indija, snažno partnerstvo, rekao je, dodajući da treba biti oprezan oko dometa partnerstva između Indije i Kine jer imaju puno neriješenih pitanja'.

'Ali već i ta slika dovoljno govori koliko se stvara jedno savezništvo protiv, što je rekao kineski predsjednik, bullyinga na međunarodnoj sceni, jasno misleći pri tome na Sjedinjene Američke Države, bez obzira na tome što ih nije spominjao', rekao je Cvrtila.

Rat će i dalje trajati

Upitan o aktualnim omjerima snaga svjetskih moćnika, rekao je da Kina ima izuzetno jaku ekonomiju te da ekonomsku moć koristi za stvaranje geopolitičke moći.

Rekao je kako je većina država trenutno pod pritiskom američkih carina.

'Naravno da će se okrenuti u nekom drugom smjeru gdje će vidjeti određenu korist', dodao je Cvrtila.

Također je rekao kako trenutno ne vjeruje da bi Kina ili neka druga država utjecati na Putina i pridonijeti pregovorima o miru u Ukrajini, bez obzira na to što Modi izravno govori o tome da bi trebalo prekinuti rat. Rekao je da je SAD ključan, a EU manje, u pritisku prema Rusiji kako bi se pristupilo pregovorima.

'Ali ne vidim da taj pritisak ide niti da će ga biti u skorijoj budućnosti, prema tome, nažalost, rat će i dalje trajati, zaključio je Cvrtila.